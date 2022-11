Labaka alcanza el título mundial de parejas

Eneko Labaka Otamendi, del club San Atilano Caja Rural Pecuarias San Miguel Moralejo Selección, de Zamora, se proclamó campeón del mundo de mano parejas junto a Merino en el Campeonato disputado en la localidad francesa de Biarritz.

Labaka y Merino iniciaron la competición enfrentándose a la segunda pareja de México (Hernández-Hernández) a la que derrotaron no sin trabajo por 10-6 y 10-2. En la segunda ronda, los rivales fueron los chilenos Foulloux y Zuloaga que no tuvieron ninguna opción ante la pareja española que se impuso por un rotundo 10-0 y 10-1. Y en la final, Labaka y Merino se proclamaron campeones del mundo frente a los mexicanos González y Medina con un resultado también claro de 10-3 y 10-4 tras un buen partido que resultó duro y peleado por los mejicanos que no dieron un tanto por perdido en ningún momento.

La selección española de pelota volvió a proclamarse campeona del mundo tras haber sido subampeona en las dos ediciones anteriores, por detrás de México en 2014 y de Francia en 2018.

Fueron precisamente las selecciones de Francia y de México las que completaron el podio. También entraron en el medallero Argentina, Estados Unidos y Cuba, en las posiciones cuarta, quinta y sexta. España lideró la tabla gracias a sus 9 oros, 9 platas y 2 bronces. Francia ganó 5 oros, 4 platas y 8 bronces y México, 3 oros, 2 platas y 4 bronces. Argentina acabó con 1 oro, 3 platas y 1 bronce.

También se disputó un partido de pelota adaptada entre Francia y España que ganaron los españoles Elcoro/Lizaso.

La próxima edición se celebrará en San Luis, Argentina, en el año 2026.

“El Campeonato del Mundo ha sido un gran éxito de participación, organización, comunicación y público pero nuestro compromiso es seguir trabajando día a día en estos cuatro años para mejorar en futuras ediciones”, manifestó el franco-mexicano Xavier Cazaubon, presidente de la Federación Internacional.