Yago Iglesias era un hombre feliz tras el triunfo de su equipo en Oviedo. El técnico del Zamora analizaba el encuentro en clave defensiva y señalaba que “estoy satisfecho porque el equipo ha sabido llevar a cabo lo que hemos trabajado durante la semana. Teníamos claro desde hace días que había que mejorar en defensa, sobre todo en el inicio. Estábamos recibiendo muchos goles muy pronto, o tarjetas complicadas y había que cambiar esa dinámica”. Añadía el técnico del Zamora en ese sentido que “era importante que el equipo consiguiese mantener la portería a cero durante la primera mitad y no cometer errores de bulto. A partir de ahí, hay que ir creciendo. Y ha sido así. El equipo ha dado sensación de consistencia, ha vuelto a mantener la portería a cero como ya sucedió en Langreo y ha conseguido marcar un gol”.

Yago Iglesias se mostraba esperanzado con este triunfo y expresaba su deseo de que “esto sea un punto de inflexión para el equipo. Al menos es un comienzo, un paso adelante después de un mal inicio de competición”.

Respecto al encuentro en El Requexón, Iglesias destacaba que “el equipo ha estado sólido y ha generado ocasiones. Luego, cuando ellos se han ido a por el gol con todo, hemos sabido defender con el balón. Creo que el equipo está creciendo y los buenos resultados siempre te dan un punto extra de moral. Además hemos tenido mucho mas acierto que en otras ocasiones. Es cierto que quizás hemos generado menos ocasiones, pero lo que sí hemos hecho es marcar”. Con todo, el técnico del Zamora aseguraba al finalizar el encuentro que “nos vamos contentos con el resultado, pero también con las sensaciones que hemos dado. Creo que ya dimos un paso adelante en Langreo y que hoy nos hemos reafirmado en ese camino”.

Jaime Álvarez

Mientras, lamentaba el técnico del Oviedo Vetusta la derrota de su equipo, aunque reconocía que tras perdonar en la primera mitad, en la segunda su equipo no estuvo bien. Señalaba Jaime Álvarez en ese sentido que ´´los primeros minutos fueron bastante igualados. No hicimos una presión muy alta pero casi no nos creaban ocasiones y luego, desde el minuto 15 hasta el descanso el equipo ha estado bastante bien, hemos tenido tres ocasiones muy claras y en esta categoría cuando no metes gol un equipo bueno te penaliza´´. Respecto a la segunda mitad, el técnico del Vetusta reconocía que ´´la segunda parte no me ha gustado, no hemos estado bien. Tratamos de corregir durante el descanso lo que habíamos trabajado durante la semana, que era apretar con el extremo lejano cuando Enol salía a la presión y no lo hemos interpretado. Nacho y Sesé se hundían mucho, tiraban para atrás con su lateral y no era lo que habíamos trabajado. Lo intentamos corregir cuando nos hacen el gol con el 4-4-2 para tirar alto con Miguel Cuesta e Iván por dentro y hemos hecho dos centros´´.

Insistía Álvarez en que no le había gustado su equipo tras el descanso: ´´La segunda parte la hemos interpretado mal´´. Aún así, destacaba el técnico local, ´´creo que el equipo compite y que ellos con muy poco nos han ganado. Ellos hicieron el mismo partido que hicieron en Langreo, lo habíamos visto que en defensa Teo se mete por defensa de cinco. Lo hemos trabajado durante la semana pero no nos ha salido. En esta categoría cuando no metes goles y ademas cometes errores te penaliza mucho. No es que quiera hablar de mala suerte pero entre la lesión de Enol y el gol, que lo metemos nosotros... Pero esto es así´´.