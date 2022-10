El Caja Rural Atlético Benavente sucumbe en casa del Sala 10 Zaragoza (4-2)

Buen partido sin premio alguno para un Atlético Benavente FS que cayó a domicilio frente al Sala 10 Zaragoza en un duelo que peleó hasta el último segundo, cuando sentenciaron los zaragozanos con el cuarto gol. El choque estuvo muy peleado y fue muy entretenido de ver, pero al final todo se decidió gracias a la mayor puntería de los locales.

No dio tiempo a comprobar el nivel de actitud de los de Chema Sánchez en el inicio del enfrentamiento porque su salida a pista no pudo ser peor en todos los aspectos, pues en apenas unos segundos el conjunto aragonés salvó el intento de presión rival jugando muy bien con su portero Dani Álvarez para montar un ataque letal y adelantarse en el marcador con un tempranero gol de Marcos Forgá que dejaba a los blanquiazules a remolque a las primeras de cambio. Un mazazo importante.

Pero no el único porque aunque el Atlético Benavente se revolvió valiente y de seguido tuvo el empate, la suerte le fue esquiva y Charlie vio como su remate lo rechazaba uno de los palos defendidos por un afortunado Dani Álvarez que segundos más tarde celebraba que un nuevo ataque benaventano se estrellaba en su madera. La diosa fortuna se aliaba con los locales con dos palos cuando apenas se habían jugado tres minutos de partido. En todo caso y quizás por ello, el duelo se aceleró y uno más tarde el local Adri Ortego también topaba con la madera, esta vez visitante. Y la locura no se frenó, porque en el minuto seis el zaragozano Alberto Inés sorprendía al rival con una gran diagonal y Richi no perdonaba desde el pivote. Un segundo palo para el equipo de un Chema Sánchez que paró entonces el juego con un tiempo muerto.

De vuelta a pista el choque siguió jugándose a un ritmo altísimo y habría llegadas en ambas porterías, hasta que en el once el Atlético Benavente arriesgaba con todo y eso le daba premio porque jugando con portero jugador conseguía recortar distancias por mediación de Brian. Un gol que rebajaba la euforia de los anfitriones y que llevó el encuentro a una fase de mucha igualdad y llegadas repartidas, con los dos ambiciosos pero sin tanta puntería y especialmente en un minuto final lleno de ocasiones claras, por lo que al paso por los vestuarios para afrontar el descanso el marcador no se movió más.

En el reinicio el Atlético Benavente salió mordiendo y con un Dani Simón defendiendo los palos benaventanos y teniendo numeroso trabajo de buenas a primeras, reseñando un mano a mano muy claro ante Retamar. Sin embargo los de Chema Sánchez fueron cogiendo sensaciones a través de la posesión hasta que justo cuando el empate parecía más cerca, en una llegada local aislada, Retamar la ponía bien al segundo palo y allí aparecía el goleador (zamorano) Richi Felipe para hacer el tercero y el segundo en su cuenta.

Un doloroso tanto que dejó a los benaventanos muy tocados durante unos minutos donde los pupilos del entrenador local Jorge Palos incluso tuvieron la sentencia. Los visitantes necesitaban un gol para reengancharse a la pelea y éste bien podría ser a pelota parada. Así, a la media hora Charlie ganaba un peligroso libre indirecto muy cercano a la portería y la estrategia terminaba con el gol de Josema que significaba el 3-2. A partir de ahí el acoso sobre los de Jorge Palos sería constante y la tensión iría en aumento, con tarjetas varias al banquillo foráneo. Pero el acoso se incrementaría todavía más cuando a falta de cuatro minutos los blanquiazules pasaron a atacar con cinco de campo, entonces cualquier cosa pudo pasar y tanto pudo marcar Dani Colorado tras un tiempo muerto del míster como el local Ortego desde su campo, pero dio en el palo. Hasta que al final a segundos del bocinazo, el local Rivera acertaba a puerta vacía y sentenciaba el partido a favor de los aragoneses.