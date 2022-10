El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell declaró este viernes en el juicio por el fichaje de Neymar que él solo fijaba "los límites económicos" de la contratación (y de cualquier otra que se produjera) como máximo representante de la institución y que ·el líder de las negociaciones" con el Santos y el futbolista era Raul Sanllehí, entonces el director de fútbol del club.

Rosell recordó que se reunió solo una vez con el padre de Neymar en Miami, donde estaba de vacaciones, para corroborarle que el Barça estaba interesado en el jugador. "Le dije que si su hijo, quería dar el salto a Europa, por su manera de jugar el equipo ideal era el Barça", declaró, enmarcando esa cita a una charla de cortesía "para hablar de fútbol". Admitió que se firmó un contrato de 40 millones de euros por los derechos del jugados y que a la familia del futbolista se le hizo un préstamo de 10 millones, una cantidad que comparó con "las arras" que se se pagan para asegurar la compra de una vivienda.

El adelanto del fichaje Neymar, previsto para el 2014 tras el Mundial de Brasil a un año antes, al 2013, se debió al interés que tenía Tito Vilanova, el entrenador azulgrana, por esa incorporación. "Era un profesional que vivía, soñaba y moría por el Barça", declaraba Rosell, aludiendo a la enfermedad que sufría el técnico, y por el que seguía un tratamiento en Estados Unidos.

La alusión a Cruyff

El exdirigente atribuyó el pago del traspaso de 17,1 millones al Santos al mero hecho de precipitar la adquisición de Neymar, no un año, sino solo "seis meses" por la distinta cadencia del calendario futbolístico "del hemisferio sur". "Pagamos los 17,1 porque nos pilló de buen pie, porque lo suyo era esperar seis meses y pagar cero", declaró, antes de aportar una segunda razón, aludiendo a Johan Cruyff sin citarlo: "Como dijo uno muy famoso, el dinero ha de estar en el campo y no en el banco".

Rosell recalcó que no conocía a la empresa DIS, que poseía el 40% de los derechos económicos del jugador, y a la que llegó a calificar de "fondo buitre" durante su declaración. "De todo lo que viene detrás desde el punto de vista jurídico, yo no me encargaba, porque tenemos un grupo grande de personas que lo hace, pues los clubs importantes se gestionan como empresas grandes", afirmó Rosell en su intervención.

El imputado, que se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel, desvinculó a su entonces vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, de las decisiones sobre el delantero, alegando que solo firmó el contrato por una cuestión protocolaria. Bartomeu, como Rosell, adelantó que no contestaría a los abogados de la acusación, pero solo recibió preguntas de su abogado simplemente para que quedara constancia de que no intervino en las negociaciones y que su firma solo obedecía a un criterio protocolario. El representante del Barça, Sergi Atienza, solo respondió a una pregunta.

Corrupción y estafa

Neymar Jr está siendo juzgado en la Audiencia de Barcelona por presunta corrupción entre particulares por su contrato para fichar por el Barça y por el que la fiscalía reclama dos años de prisión y 10 millones de multa, mientras la acusación particular, ejercida por la compañía brasileña DIS, que tenía el 40% de los derechos federativos del jugador, solicita cinco años de cárcel. En el banquillo también está su padre, Neymar da Silva Santos, su madre, Nadine Gonçalves, el exdirigente del Santos Odilio Rodrigues, el que fuera presidente del FC Barcelona Sandro Rosell, y su vicepresidente en la fecha de los hechos Josep María Bartomeu (la fiscalía no le acusa).

El entonces máximo mandatario azulgrana y el padre del delantero brasileño, que representa a su hijo, acordaron que el Barça pagaría 40 millones al jugador para asegurar su fichaje en 2014, cuando quedara libre del Santos, y que le anticiparía 10 millones en el momento con la condición de que Neymar debía devolver el dinero si incumplía el acuerdo.

Este compromiso hizo que ya en 2011 Neymar se comprometiera a fichar por el Barça en el futuro, y el fiscal señala que eso impidió "que otros clubs participaran libremente en el mercado". El acuerdo se cerró con dos contratos y el club azulgrana le pagó los 10 millones de anticipo, y los otros 30 se los dio repartidos en dos pagos más: uno en 2013 y otro en 2014. El fiscal subraya que, demás de alterar el mercado de fichajes, esta operación perjudicó al fondo DIS, que tenía un porcentaje de los derechos del jugador (40%) y se vio privado de la posibilidad de que Neymar pudiera obtener una cantidad mayor para su traspaso si hubiera entrado al mercado de fichajes.