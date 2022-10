El Zamora Enamora disputará mañana uno de los clásicos de la temporada como es el encuentro contra Aranda, un rival al que respeta mucho pero al que, al tiempo, tiene que vencer para sumar su primera victoria de la temporada. El extremo Pablo Cubillas es optimista sobre el futuro del equipo y explicó ayer en rueda de prensa: “Son cosas que pasan en el deporte, lo hemos hablado, intentamos ponerle solución pero es una situación compleja en una liga difícil”, al tiempo que asegura que “intentamos apelar a la unión y a darlo todo este fin de semana, estar todos unidos para intentar robarle los dos puntos a Aranda”.

El extremo pistacho asegura que los jugadores “estamos bastante positivos aún estando en una situación compleja porque no nos queda otra que darlo todo. Quedan muchas jornadas, esto es muy largo y al final es como se acaba, no como se empieza. Hay que ir siempre a lo positivo, a intentar mejorar”. Cubillas recuerda además que “nadie tiene claro quién va a estar arriba o abajo este año” por lo que habrá que luchar hasta el final. El jugador del Zamora Enamora todavía no se ha recuperado por completo de su lesión aunque “estoy rozando ya el cien por cien”, y califica a Aranda como “un equipo más de Asobal con gente fuerte y les cuesta más jugar con gente que busca más los espacios, que finta, y tendremos que ir con todo a hacerles daño en su casa”.

También apela al trabajo en equipo el entrenador Iván López porque “venimos de un proceso largo porque empezamos ha hace tiempo con una derrota muy clamorosa que ya nos obligó a reflexionar y a ser autocrítidos, a reflexionar para corregir errores, pero también es verdad que tenemos que intentar centrarnos más en nuestro proceso como equipo, en mejorar ciertas cosas, en seguir intentando hacer bien todo lo que hacemos bien. Y también hay que relativizar un poco todo. En la clasificación estamos a solo cuatro puntos del cuarto clasificado que es el que marca la línea de la fase por el ascenso. Hemos empezado con muy mal pie pero a lo mejor era lo que necesitábamos para ponernos las pilas en muchos sentidos. Al equipo lo veo bien, estamos trabajando, poniendo todo de nuestra parte, y el equipo está unido”.

La mejoría de este Zamora Enamora es evidente pese a que no haya llegado todavía ninguna victoria: “Jugar contra el líder al principio no es fácil porque todo le va de cara, todo les fluye, y nosotros estamos en la posición opuesta literalmente y en el aspecto sicológico, pero hemos tenido momentos buenos de balonmano y de competir aunque obviamente no ha sido suficiente. Vamos viendo un poco de luz dentro de toda esta oscuridad, hay que seguir trabajando y seguro que llegará pronto la primera victoria que nos animará mucho”.

En cuanto al partido del mañana en Aranda, Iván López cuenta con la baja de Jortos, y lo más probable es que Cubillas, que se lesionó en el último partido, tampoco esté disponible. Además, Nacho López, que ya jugó contra Novás, debe seguir mejorando su estado físico, lo mismo que Cubillas.

“A lo mejor nos viene bien un rival con tanto poderío físico como Aranda. Nosotros somos un equipo con poca talla, que basamos nuestro juego en otras cuestiones y si somos inteligentes, podremos sacarle rendimiento. Intentaremos exprimir al máximo nuestras armas”, añadió el técnico pistacho quien apuesta por “seguir encontrándonos con nuestra identidad como equipo que estamos todavía en ello. Necesitamos un ritmo alto pero conectar defensa y portería para que en ataque estemos más relajados sin la necesidad imperiosa de meter gol”, concluyó.