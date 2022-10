El Trail La Raya Alcañices regresa este domingo con una cuarta edición en la que destaca la vuelta a la normalidad tras dos ediciones condicionadas por la pandemia. Una vuelta a la normalidad que completa con fuerza, ya que cuenta con sus inscripciones prácticamente completas, y ofreciendo diversas novedades en su recorrido en busca de un mayor disfrute de todos los participantes.

Este trail es ya "una cita que ha alcanzado un nivel importante tras cuatro años", según apuntó Jesús María Prada, diputado de Deportes, durante su presentación en la Diputación de Zamora. "Es una prueba que arrancó en 2018 y que solo se suspendió en 2020 por la pandemia, pero que ha ido creciendo cada año. Una competición que apoyaremos de manera decidida en 2023 y que creemos es buena tanto para el deporte zamorano y para la comarca de Aliste", destacó Prada, añadiendo: "estamos celebrando muchas pruebas que combinan su lado deportiva con el lado turístico y creemos que es importante".

El IV Trail La Raya Alcañices permitirá, además, disfrutar de una zona de Zamora única que tiene mucho que ofrecer, como bien señaló el alcalde Jesús Lorenzo Más. "Esperamos que los deportistas gocen de todos los elementos y paisajes de Aliste que conforman un escenario paradisiaco, así como los diferentes monumentos y zonas de interés histórico de Alcañices, que no son pocos, incluyendo la exposición de arte que se está acogiendo en este momento", comentó, para agradecer después la colaboración de instituciones y patrocinadores "sin los que podría llevarse a cabo esta cita". Firmas como Caja Rural, presente en este acto a través de su director de Marketing y comunicación, Narciso Prieto, quien subrayó las palabras de Lorenzo y felicitó a la organización porque "hacen su labor muy bien y, a través del atletismo, se hace destacar a un territorio como Aliste".

Mismas modalidades, nuevas zonas

La cuarta edición llega con sus tres modalidades habituales: una ruta larga de 26 kilómetros con 900 metros de desnivel positivo, otra más corta de 14 kilómetros con 600 metros de desnivel, y la cita no competitiva para senderistas de 9 kilómetros. Una oferta clásica que, sin embargo, no por ello ha dejado de evolucionar y contará con algún cambio en su recorrido. El principal, respecto a la última edición, está en que el punto de salida y llegada será el mismo, la plaza mayor de Alcañices, según detalló ayer la presidenta del CD La Raya Trail, Mayte Méndez, que también confirmó que "se incorporan dos nuevas zonas buscando quitar pista, que es más aburrida para los corredores, e incluir más senderos para conocer nuevos parajes". Alteraciones que no sustituirán a zonas míticas como la A-61. Además, en la prueba de larga distancia "habrá un punto de cronometraje intermedio" en esta ocasión, según afirmó Méndez.

Gran respuesta del corredor

En cuanto a la participación, desde el CD La Raya Trail señalaron estar muy satisfechos con la respuesta de los corredores ya que, nuevamente, las inscripciones se completaron rápidamente para las pruebas competitivas (18 días). "Es sinónimo de que la cita atrae al corredor", destacaron, subrayando que la ruta de 26 kilómetros tiene ya completas sus 150 plazas, al igual que también están cubiertas las 250 inscripciones para la ruta de 14 kilómetros, existiendo corredores de diversas provincias de España y un gran número de atletas de Portugal entre ellos. Aun así, quien quiera participar todavía está a tiempo de hacerlo como senderista.

La prueba, que tendrá lugar el domingo, tiene fijado su comienzo a las 9.30 horas para la modalidad larga, al que seguirá varios minutos después el inicio de la ruta corta para finalizar las salidas a las 10.00 horas con el comienzo de la prueba para senderistas.