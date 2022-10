César Villafañe, director deportivo del Zamora CF: “Yago Iglesias no está cuestionado”

Yago Iglesias no ha tenido que ser ratificado como entrenador del Zamora CF porque su puesto al frente del banquillo nunca ha corrido peligro. Así, al menos, lo asegura el director deportivo, César Villafañe, cuando se le pregunta directamente si en el club se han marcado una fecha límite para tomar decisiones a este respecto en caso de la que situación deportiva actual se prolongue en el tiempo y no se reconduzca, y deja claro que el gallego “nunca ha estado cuestionado” por los dirigentes rojiblancos.

Sí admite Villafañe la evidente crisis que atraviesa el primer equipo rojiblanco, ubicado desde el inicio de la competición en puestos de descenso a Tercera RFEF, una situación “inesperada” y que está muy lejos de los planes iniciales. “La situación es la que es, absolutamente inesperada porque pensábamos estar en una posición bien distinta”, admitió el responsable quien, no obstante, deja claro que quedan muchos meses por delante y confían en poder reconducir la situación, algo para lo que cree que hay tiempo de sobra por delante. “Ya dijimos en verano cuál era el objetivo, el ascenso, pero no vamos a estar repitiéndolo constantemente. El reto que nos marcamos sigue siendo el mismo, pero estando como estamos ahora no podemos pensar en el mes de mayo, sino que tenemos que centrarnos en ganar cada domingo, sacar los partidos sumando de tres en tres”, señaló.

LA DEBILIDAD DEFENSIVA, EN EL FOCO

Para Villafañe una de las claves de haber llegado a esta cruda realidad es la “debilidad defensiva” que han mostrado en estas primeras jornadas encajando goles “que en esta categoría no se pueden recibir”. “El equipo debe tener una mayor madurez y concentración a la hora de defender”, y es algo que achaca a todos los jugadores, a los once que están en el terreno juego. “Los partidos que hemos perdido ha sido por temas defensivos, no por la defensa, que son cosas distintas. Ha habido fallos que no son dignos de una categoría como esta”, y es que tan solo han sido capaces de dejar la portería a cero en dos encuentros, ante el Burgos Promesas (1-0) y este domingo en su visita al Langreo (0-0).

Menos le preocupa a Villafañe el aspecto ofensivo de la plantilla y recordó que “ante el Langreo generamos cuatro claras, además del penalti. Nosotros, con el perfil de jugadores que tenemos, siempre vamos a crear y en lo que hay que hacer más hincapié es en el trabajo defensivo, es necesario crecer desde la defensa”, añadió el responsable, cuya labor en la dirección deportiva del club vuelve a estar cuestionada por, al menos, un sector de la afición. “Cuando las cosas no salen, es normal que la gente se exprese y lo diga”, comentó el responsable del área deportiva quien, sin entrar en detalles, dio algo de información sobre cómo se encuentra el presidente, Víctor de Aldama, que también tuvo sus momentos de tensión con algunos de los aficionados en el último encuentro en casa. “Hablo con él a diario, pero no lo voy a hacer público. Él, como todos, está fastidiado por lo que está ocurriendo. Estamos todos jorobados por lo que está pasando, por el equipo y él, además, se está jugando su dinero”.

Con esta situación, y teniendo claro que nada va a cambiar en la estructura del club (de momento), en la entidad sí confían que el 0-0 ante Langreo pueda ser un punto de partida a partir del cual empiecen a llegar los resultados positivos, algo muy necesario para engancharse a una lucha por el ascenso que ahora está alejada, tanto por resultados como por las sensaciones que transmite la plantilla.

Así las cosas, César Villafañe niega estar mirando ahora el mercado con vista a refuerzos en el mes de enero, y ve a los jugadores capacitados para salvar el complicado panorama que atraviesan. Ahora mismo, el Zamora CF, con siete puntos, está a 6 (dos partidos) de los puestos de fase de ascenso, pero parece más que evidente que no se puede perdonar más. El cupo de puntos perdidos para un equipo que aspira a ser campeón está más que cubierto.