Dice el refrán que "lo que no puedes ganar, al menos no lo pierdas", y eso es lo que hizo este domingo el Zamora CF, empatar su encuentro con la UP Langreo, otro equipo en zona de descenso, en un encuentro bastante gris de los rojiblancos, que han vestido de amarillo fosforito. Sin embargo, dada la situación y pretensiones del equipo, un punto se ve como un botín muy insuficiente.

El Zamora salió con un equipo de perfil defensivo, conscientes de la importancia de no encajar, algo que han conseguido, pero en ataque han presentado muy poco. La mejor ocasión fue un penalti que detuvo el portero de los asturianos ante Altube. Por parte rojiblanca el más destacado volvió a ser Iricibar, con buenas paradas que evitar el gol de un Langreo en el que no estuvo Jorge Hernández, lesionado. Al final, un empate sin goles y una semana más en puestos de descenso. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))