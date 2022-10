El atletismo de Castilla y León dejo patente su altísimo nivel con las victorias del burgalés Jesús Gómez y de la segoviana Águeda Marqués en la Milla Internacional de Zamora que congregó a los mejores mediofondistas nacionales y por tanto europeos en el parque de La Marina, como no lo había conseguido hasta el momento ninguna de las grandes ciudades que están celebrando estas carreras urbanas.

La afición zamorana pudo disfrutar de este incomparable espectáculo deportivo que congregó en Zamora a campeones del mundo, de Europa, finalistas olímpicos y multicampeones de España. Y la lluvia que cayó con fuerza durante el comienzo de la tarde cuando se desarrollaron las carreras de categorías inferiores y populares, dio una tregua justo para que se celebrasen las dos carreras de categoría élite que hicieron las delicias de los buenos aficionados. Porque las millas urbanas son un espectáculo destinado a que los aficionados puedan ver de cerca a las estrellas que el resto del año siguen por la televisión, y no quedaron decepcionados con dos grandes exhibiciones, tanto en la prueba masculina con victoria para Jesús Gómez, medallista europeo en pista cubierta, como en al femenina en la que se llevó un triunfo muy merecido la que es la gran promesa del medio fondo español, la segoviana Águeda Marqués.

Marqués fue la gran animadora de la carrera en la que la primera descolgada del grupo fue la multicapeona de España Esther Guerrero que no quiso arriesgar ya que sale de una lesión que le ha impedido disputar ninguna milla hasta el momento, aunque la catalana poco a poco fue entrando en el exigente ritmo de la prueba y terminó remontando varios puestos frente a las mejores corredoras españolas.

Águeda Marqués y la gallega Solange Pereira fueron las animadoras de la carrera ya desde el segundo paso por meta, y ambas protagonizaron un brillante mano a mano que intentó resolver la segoviana atacando a falta de dos vueltas. Pereira, medallista en el cross mixto, en el último Europeo resistió con uñas y dientes pero no pudo alcanzar a Marqués que entró en la meta con una ligera ventaja que se ganó no sin un enorme esfuerzo. Completó el podio Noemi Valencia, encabezando un selecto grupo de grandes corredoras españolas.

No menos emoción depararía la carrera masculina en la que el representante zamorano Miguel Mostaza logró colocar un plantel de gran lujo, con el subcampeón de Europa de 5.000 Mohamed Katir; el vigente campeón del mundo en sala y de Europa en pista, Mariano García; el quinto clasificado en los Juegos de Tokio, Adrián Ben, y un no menos competitivo Jesús Gómez que, a la postre, dejaría patente su enorme calidad. Comenzó imponiendo un ritmo vivo al gallego Adrián Ben, tal vez contagiado por la gran carrera que acababa de protagonizar su pareja, Águeda Marqués, y también se acercaron a los puestos de cabeza el benaventano Alberto Guerrero, y el zamorano Diego Bravo que contribuirían en las siguientes vueltas a que no bajase el ritmo de la carrera. Pero Diego Gómez, que no pudo estar en las principales citas internacionales del pasado verano, pronto se decidió a demostrar que posee una calidad suficiente como para plantarle cara a las grandes estrellas que se dieron cita en el parque de La Marina Española.

El burgalés fue incrementando paulatinamente su ritmo y ya nadie pudo alcanzarlo. Mariano García perdió pronto contacto con los primeros clasificados, el sanabrés Saúl Ordoñez tampoco podía echarle mano a los primeros entre los que se situó pronto su paisano Dani Arce, el mejor obstaculista español de la actualidad, pero Mohamed Katir corre aunque se encuentre en pretemporada y sacó a relucir su calidad para subirse al podio en la tercera posición, my cerca de Arce, que defendió con gran eficacia la segunda posición. El pabellón zamorano lo defendieron con gran dignidad Alberto Guerrero y Diego Bravo que firmaron los puestos séptimo y octavo.

Fue una jornada para el recuerdo que reunió a un buen número de corredores de las distintas categorías y de los tres clubes de la provincia que aportaron lo mejor para que la Milla de Zamora se recuperase con brillantez, y todo pese a la intensa lluvia que finalmente no pudo deslucir el espectáculo del mejor atletismo.