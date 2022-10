La colaboración entre las instituciones, Caja Rural y el sanabrés Miguel Mostaza hará posible que Zamora recupere esta tarde (16.00 a 19.00 horas) después de más de una década la milla internacional que reunirá en el parque de La Marina a gran parte de los y las mejores mediofondistas españoles de la actualidad, toda una selección de las principales estrellas del ámbito europeo y mundial.

Presenciar una carrera en la que correrá el campeón de Europa y del Mundo en sala de 800 metros lisos es todo un privilegio.

El murciano Mariano García se desplazará a Zamora para plantarle cara a un grupo de rivales de primer orden aunque la temporada no ha hecho más que comenzar para los atletas. Y entre el escogido grupo de corredores que darán vueltas esta tarde al parque de La Marina hasta completar esos 1.609 metros que recorrerán, no sólo estarán los dos grupos de élite masculino y femenino, sino también corredores populares y federados de todas las edades hasta un total de 300 inscripciones que se habían registrado ayer.

La cita en La Marina tendrá además un interés especial porque dos serán los zamoranos que lucharán por la victoria: la gran revelación del medio fondo español de la pasada campaña, Alberto Guerrero (Benavente At.) que se codeó con los mejores y les superó en alguna ocasión, y el joven Diego Bravo, más centrado en el fondo (5.000 y 10.000) que siguió dando pasos hacia la élite nacional.

Que nadie descarte al benaventano de Arrabalde para disputar hoy de nuevo la victoria. Además tomará la salida otro zamorano, como es Saúl Ordóñez, enraizado en Sanabria de donde es su familia. Ordóñez, pese a no haber estado este año en el Mundial de Eugene, sigue ostentando el récord de España de los 800 lisos con 1h43´´65 desde 2018 y no tuvo demasiada suerte este año para entrar en las selección nacional que acudió al mundial y al europeo al aire libre.

Todos los focos estarán orientados esta tarde hacia Mariano García, muy reconocible por los acelerones que da a su moto antes de tomar la salida en las carreras, pero habrá otra gran figura internacional como es el gallego Adrián Ben, quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio, y sexto en los Mundiales de 2019, también en los 800 lisos. Este verano, en el Europeo de Munich no logró superar las semifinales. El corredor de Viveiro será, sobre el tapete, un gran rival de Mariano García ante la ausencia de los salmantinos Álvaro García y Mario García Romo.

Pero el corredor más destacado que estará hoy en Zamora, atendiendo a sus marcas personales, es Mohamed El Katir que viene de alcanzar la medalla de plata en el Europeo del pasado mes de agosto, tan sólo superado por el incomparable Jakob Ingebrigtsen en el 5.000. Entrenado por Gabriel Llorente que también dirige la carrera de Mariano García, Katir es el poseedor de los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000.

La presencia de cualquiera de los atletas citados hasta el momento sería suficiente para justificar una milla internacional en Zamora, pero la relación se incrementa todavía con otro gran primer espada del mediofondo europeo, el burgalés Jesús Gómez, bronce en el Europeo en sala de 1.500 en 2019; y con el obstaculista Daniel Arce que viene de completar un gran verano terminando noveno en Eugene y cuarto en Munich, además de establecer su marca personal en 8´14´´31.

Como suele ocurrir en este tipo de carreras en las que no existe ningún título en juego, los resultados de los corredores pocas veces atienden a su valía real y así, hasta el momento, las estrellas que estarán en Zamora no han brillado especialmente en la temporada otoñal de millas urbanas. Mariano García ganó en Zaragoza y fue tercero en Madrid; Katir ganó en Guadalajara y fue segundo en Jaén por detrás de otro gran especialista, Ignacio Fontes que es el corredor que está mostrando más hambre de victorias en este otoño; y Gómez alcanzó el segundo puesto en Berango. El resto parecen estar muy lejos actualmente de su mejor momento de forma.

GRAN ELENCO FEMENINO

Aunque no llega al nivel de los hombres, la carrera femenina también cuenta con un brillante elenco encabezado por Esther Guerrero, multicampeona de España de 800 y 1.500, y recordwoman española de la milla, aunque las lesiones le han frenado mucho este año. “Soy optimista y espero estar pronto, pero hay que tener paciencia y tranquilidad, aunque lo más importante es las muestras de apoyo que he recibido en todo este tiempo”, dijo la atleta catalana, que ya no estuvo en junio defendiendo su título nacional de 1.500 metros en Nerja (Málaga). Superadas las molestias que le impidieron correr en Jaén y Berango, Guerrero será hoy la rival a batir por Águeda Marqués y Solange Pereira, dos de las mejores mediofondistas españolas que están mostrando un buen estado de forma en este otoño: Marqués suma dos segundos puestos en Bilbao y Berango, y Pereira ha ganado en O Barco, fue segunda en Jaén y cuarta en Bilbao.

También estarán en la salida esta tarde Lucía Pinacchio, la mejor ochocentista española de la actualidad, Daniela García, Clara Viñarás, o Carmen Viciosa, una de las tres hijas del gran Isaac Viciosa que han seguido su camino en el atletismo. Y no podemos olvidar a otra gran corredora, Marta Serrano que, pese a su juventud, ya ha sido tercera en el Campeonato de España de 3.000 obstáculos y séptima en el mundial sub 20 este año. Marta es hija de dos grandes atletas como fueron Antonio Serrano y Natalia Azpiazu.

Las carreras se iniciarán a las 16.00 horas con diez pruebas de sub 10 a sub 18; a las 17.40 están programadas las carreras populares y las de los más pequeños (sub 6 y 8). Las dos pruebas Élite comenzarán a las 18.15 horas con las féminas y a las 19.00 correrán los hombres. La entrega de trofeos está prevista a las 19.15 horas.