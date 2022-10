El Zamora toca fondo

El Zamora CF cavó este domingo su propia tumba con un cúmulo de despropósitos defensivos durante la primera parte que culminaron con la expulsión de Pereiro y un marcador de 1-3 al descanso que dejó sentenciada la contienda. En la segunda parte, el equipo rojiblanco, jugando con diez, fue mejor que su rival y obtuvo el premio de un gol que no fue suficiente para remontar y el 2-3 ya fue inamovible.

Este resultado deja al entrenador Yago Iglesias sentenciado y su cese podría producirse en las próximas horas. El público pidio la marcha del técnico gallego ya en la primera parte (¡Yago vete ya!) e incluso el presidente Aldama, que presenció el partido desde el palco, se encaró con varios aficionados que le exigieron tomar medidas al descanso.

La afición dejó patente ayer que, a estas alturas de la temporada, prefiere ver el fútbol por televisión que acudir al Ruta de la Plata y ayer no llegaron a mil los aficionados que eligieron seguir viendo fútbol tras el clásico Madrid-Barça.

Y sufrieron los zamoranos que mantienen la fe en este equipo, hasta el punto de sentirse totalmente defraudados durante una primera parte en la que volvió a pedirse el cese del entrenador y en el que el presidente Víctor de Aldama volvió a perder los nervios ante los aficionados que se sientan en torno al palco de autoridades recordándoles el dinero que ha puesto y sigue poniendo en las arcas del club temporada tras temporada, una argumetación en la que es evidente que tiene todo el derecho a esgrimir, pero un presidente del Zamora CF debe saber guardar las formas como así se lo recordó un antecesor suyo en el cargo.

El partido tan sólo estuvo tranquilo hasta el minuto 9. El Zamora estaba llegando bien por la banda y en su afán por construir el juego desde la pareja de centrales en la que se incrusta el medio centro, Pereiro le entregó de forma inexplicable un balón a un delantero orensano al que tuvo que perseguir y terminó agarrándole dentro del área en un claro penalti con amonestación incluida. Y la consiguiente pena máxima la transformó en el primer gol visitante, Jevin, uno de los hombres destacados del equipo visitante. El Zamora tuvo capacidad de reacción y Dani Hernández, el mejor del Zamora CF ayer, se escapó con un autopase de cine y le puso el balón en la cabeza a Altube que marcaba el empate en el minuto 19.

Los de Yago Iglesias habían visto crecer su ánimo tras recuperar el empate y comenzaron a trenzar buenas acciones en campo contrario, pero el partido se complicó enormemente poco después cuando Pereiro agarraba a un rival y se llevaba la segunda tarjeta amarilla que dejó al Zamora en inferioridad y con la moral por los suelos, de nuevo. Este Zamora siempre había ido a remolque en el marcador hasta la victoria en Burgos en la pasada jornada, y el fantasma de la remontada obligada volvió a sobrevolar sobre el conjunto rojiblanco, en forma de nervios y tensión acumulada con el entrenador en la cuerda floja y el presidente presenciando el encuentro desde el palco de autoridades.

Y un minuto más tarde el Ourense se aprovechaba del desconcierto local para montar un contragolpe que culminó Alberto Gil con el 1-2 recogiendo un centro pasado de Jerin. No era un buen día para el Zamora porque el empate pudo volver a producirse en un remate de cabeza de Rueda en un córner, pero el balón salió fuera rozando el larguero.

El Zamora perdió los papeles definitivamente y los ataques del Ourense se sucedieron por una y otra banda sin que nadie fuera capaz de frenarlos, y así llegaba otro contragolpe en el que Sanz se fue por la izquierda, y Jerin se la tocó a Amín terminó marcando a placer el 1-3.

El Ourense dio todo un recital de internadas por ambas bandas y jugadas corales de su delantera ante un rival que no era capaz de frenarle y no llegaron más goles del equipo visitante porque Dios no lo quiso. La grada comenzó a increpar a los responsables del equipo: ¡ Yago vete ya, Yago vete ya! exclamaban desde el fondo norte y nada más producirse el pitido arbitral, el presidente Aldama se retiraba entre las increpaciones de los aficionados cercanos a las que contestó encarándose a ellos con muy malos modales.

El Zamora afrontó la segunda parte con la entrada de Pana y Ander en el campo, mientras Theo se colocó como segundo central y esta última variación hizo que todo cambiase en el equipo de Yago Iglesias que dejó de sufrir en defensa.

Y el equipo rojiblanco mejoró sensiblemente tanto atrás como en el ataque con Dani y Sancho incansables en la recuperación y en la circulación de balón.

La situación se complicaba todavía más cuando las dos primeras oportunidades tras el descanso fueron del Ourense: un disparo desde la frontal del Rubén Sánchez que rechazó el portero del Zamora, y un remate desde el punto de penalti que se le fue muy alto a Tiago.

Pero el Zamora había mejorado mucho y las ocasiones pasaron a ser suyas. Sancho obligó a realizar una gran intervención al portero visitante y en el minuto 65 Dani le pegó con su habitual eficacia y el balón fue desviado por el brazo de un defensa orensano. Hacía escasos segundos que el árbitro vasco Ibón Urízar, había negado otra mano dentro del área que reclamaron los jugadores del Zamora, pero esta vez sí concedió la que provocó Dani Hernández, que fue además el encargado de lanzar la pena máxima para recortar distancias en el marcador y meter al Zamora de nuevo en el partido con el 2-3. Del ¡Yago vete ya! se pasó al ¡Sí se puede! en las gradas.

Ambos entrenadores siguieron haciendo cambios, y el Zamora mantuvo su fe en alcanzar al menos el empate, y pudo lograrlo Altube en un remate de cabeza que se fue fuera. La presión sobre el áre rival se redobló , pero el Zamora no fue capaz de marcar y el 2-3 ya no se movió en el marcador pese a que el árbitro prolongó el tiempo reglamentario en más de cinco minutos.