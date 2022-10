No pudo ser. Los tres puntos se le resistieron a un Benavente que planteó un partido muy serio e incluso se puso por delante en el marcador gracias al tanto de Ricardo, pero la alegría duró poco, ya que tan solo ocho minutos después el Onzonilla puso la igualada en un partido con idas y venidas en el tramo final.

Los pupilos de Santiago Redondo tenían la victoria entre ceja y ceja, conocedores que tres nuevos puntos les darían impulso y confianza de cara a las próximas jornadas. Es más, no logra los tres puntos desde que lo hiciera ante el CD La Pedraja hace ya dos semanas. Con este contexto, arrancó el partido con los visitantes bien situados sobre el tapete y sin generar espacios a las espaldas de sus defensores. Por contra, el cuadro local no desistía y también generó alguna ocasión de peligro con balones largos hacia Pablo y Christian, pero en todo momento eran oportunidades estériles que no llegaron a buen puerto. Sin apenas ocasiones claras de gol, finalizó una primera mitad que fue de más a menos y que provocó algún bostezo entre los presentes en el CMD La Vega.

En el segundo acto cambió totalmente el guion del partido y ambas escuadras se volcaron hacia las áreas rivales, hasta convertir el encuentro en un intercambio de golpes. A su vez, Santiago Redondo movió el banquillo y dio entrada a Richi para darle un aire fresco a los suyos en la punta de ataque. Pues al final, le acabó dando resultado, ya que el ariete volvió a mostrar que el olfato goleador no lo ha perdido y que mantiene intacto su idilio anotando el 0-1.

Parecía que el Benavete se volvería a reencontrar con la victoria, pero poco después llegaría el jarro de agua fría en forma de empate. El combinado local devolvería el golpe gracias a Fernando, que ponía las tablas en el marcador y sellaba el 1-1 que, a la postre, sería el resultado definitivo. Pese a ello, hubo algunos intentos del Benavente en los últimos compases para llevarse la victoria, pero en todo momento les faltaron acierto en los metros finales.

Con este resultado, los tomateros se mantienen en la media tabla y mantienen su racha de empates en lo que va de temporada, ya que suman cuatro en los seis encuentros disputados hasta el momento. La próxima jornada, recibirán en el Luciano Rubio a La Cistérniga CF.