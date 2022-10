Unas horas después de caer en casa frente a Vintage Tower Alcobendas, el Recoletas Zamora pone ya su vista en el siguiente partido de liga que le llevará a visitar la pista del Claret. Un partido que encara sin tiempo de preparación y con la necesidad de "salir a muerte desde el 0-0" para corregir esa falta de intensidad en los primeros cuartos que se ha observado en sus últimos partidos.

Así lo indicaron tanto María Barneda como el técnico Ricardo Vasconcelos, que atendieron a la prensa en la sede deportiva del CD Zamarat para hablar sobre la situación actual del equipo.

Barneda, que no puede participar en pista con el resto del grupo al estar lesionada, señaló que desde fuera ve al equipo "con poca energía al inicio de los partidos" y apuntó que "eso penaliza" al Recoletas Zamora. "Al final, cuando quieres remontar, no es lo mismo intentar remontar diez puntos que veinte. Vamos detrás todo el partido y, por mucho que las segundas partes estén siendo buenas, nos está penalizando mucho empezar de la forma que lo estamos haciendo", argumentó.

La jugadora, que está "esperando pruebas para ver cuánto tiempo queda para volver a la pista" y tiene "muchas ganas" de regresar porque "desde el banquillo se pasa mal y sufres de esa impotencia de querer ayudar al equipo y no saber cómo hacerlo", indicó que bajo su punto de vista esta Liga Challenge será "mucho más competida". "Todas las plantillas son bastante completas y es una liga en la que todo el mundo quiere ganar. Creo que van a ser todos complicados y duros", aseveró.

Vasconcelos: "Hay una gran frustración"

Por su parte, Ricardo Vasconcelos analizó el presente del equipo naranja en una línea similar a la valoración que expresó tras la última derrota en el Ángel Nieto. El portugués recalcó que, el miércoles, "el equipo ofreció por momentos una versión mejor sobre la pista" pero "aún es poco" para ser competitivo. "Seguimos empezando mal los partidos y eso nos cuesta demasiado porque para llegar a ganar no podemos estar 15 o 19 puntos abajo con todos los equipos y está pasando con cualquier rival", explicó, señalando que eso "significa que empieza en nosotros, no empieza en los rivales". "Los demás tienen calidad y mérito en sus victorias pero nosotras, en cualquier partido, estamos empezando mal y después vamos a luchar a muerte. Tenemos que empezar a luchar a muerte cuando el partido va 0-0 no cuando miras el marcado y vas perdiendo de 20", destacó.

Sobre los posibles problema que puedan llevar a esa falta de activación del Recoletas Zamora en los partidos, Vasconcelos indicó que "se puede deber a muchos factores" aunque "es un tema más mental que otra cosa". "El partido es una hora y 45 minutos, y si no puedes entrenar ese tiempo porque no tienes jugadoras para ello pues debido a determinadas circunstancias cuentas con siete jugadoras, influye notablemente", apuntó, si bien destacó que "las chicas tienen ganas y entrenan bien", por lo que para él, el gran problema puede ser que "hay una gran frustración dentro del equipo". "Tenemos claro que podemos hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo y eso, igual, te lleva a un estrés precompetitivo que no estamos digiriendo bien", afirmó.

El luso, ante la proximidad de un nuevo partido y su conveniencia para el Recoletas Zamora, señaló que tener que jugar apenas dos días después tiene "su lado bueno y su lado malo". "Lo malo es que no puedes prepararlo bien pero lo bueno es que tienes una oportunidad para reponerte si lo haces bien. En la vida, el vaso siempre está por la mitad. Nunca está lleno, el de nadie. Creo que se pueden hacer cosas como vídeo, entreno... no llegarás con las ideas claras al partido pero, si se puede cambiar el tema de la actitud, el partido también puede ser positivo. Si salimos a jugar a muerte con el 0-0 y hacemos lo que hay que hacer, podemos quitar ese tema de frustración mental que nos está evitando mostrar el nivel que podemos mostrar", subrayó.