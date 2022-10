Tras la derrota, Ricardo Vasconcelos dio su opinión sobre lo ocurrido en pista ante un rival que va a estar, a su juicio, “en la zona alta”. Después de un inicio lleno de dudas en el que cedieron mucho terreno “hicimos un tercer cuarto muy bueno. Es difícil entender que un equipo que defiende como en ese tercer cuarto defiende también como lo hizo en la primera parte. Es difícil de explicar”.

El entrenador de Recoletas Zamora cree que es un tema de “creer más, crecer más como equipo, estar un poco más preparados”. “No entrenamos lo suficiente para llegar a una versión perfecta en este partido respecto al último que jugamos, pero creía que sí éramos capaces de hacer lo que hicimos en la segunda mitad. En el tercer y cuarto parcial dimos una versión que no tiene nada que ver con los dos primeros, pero no somos capaces de jugar cuarenta minutos a ese nivel, desde la defensa al ataque”. “No estábamos cómodas, pero en la segunda mitad lo hicimos diferente, pero hay que hacerlo antes y creer todos”, añadió.

Respecto al Alcobendas, admitió que era el rival que se esperaba, al que no pudieron superar en el Ángel Nieto ante su afición. “Hay que trabajar, mejorar para ganar confianza. Todos estamos dudando hasta de nosotros mismos, y eso hay que cambiarlo lo antes posible”. En cuanto al hecho de que siempre les toca ir a remolque, el luso comentó que “es algo que me preocupa mucho, pero hay que buscar soluciones. Tenemos un equipo que tiene capacidades, y lo ha demostrado, pero no está jugando al nivel que puede jugar, y hay que llegar a ese nivel que tenemos”.

Sobre cuándo recuperará a las lesionadas, cree que hasta dentro de veinte días o un mes no podrá contar con ellas.

También pasó por sala de prensa Irene Lahuerta, jugadora del Recoletas Zamora, quien dejó claro que “a nadie le gusta perder”. “Creo que todas hemos acabado con una sensación diferente a la del último partido, donde fuimos todo el rato por detrás y no dimos la imagen que queríamos dar. En este, en la segunda parte, hemos demostrado ser un equipo distinto, y no queda otra que seguir trabajando porque esto acaba de empezar. Como hemos acabado la segunda parte es el camino a seguir”.

Además, confesó que “nos cuestan los inicios y lo hemos hablado. Puede ser nivel de concentración y los otros equipos aprovechan y se va. Hay que trabajarlo y confiar en que podemos dar un buen nivel desde el minuto uno”. Por último, respecto a las bajas, opinó que “aunque pueda sonar a excusa, sí se nota mucho”.” “Tenemos que hacer caso a Ricardo y confiar en nosotras mismas”.