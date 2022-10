El Vino de Toro Caja Rural sigue con su gran racha de resultados y, un fin de semana más, logró subirse al podio de la diferentes pruebas que se celebraron a lo largo de la región. Podios que copó en varias ocasiones y a los que sumó también resultados de mérito firmados en territorio asturiano para incrementar su cosecha de victorias de la temporada.

El éxito más destacado del club toresano tuvo lugar en Ávila donde se celebró la Milla Urbana "Ciudad de Ávila", prueba que se desarrolla de forma paralela al Campeonato Autonómico de la Milla Absoluta y Máster, carrera que encumbró a Ángel Luis Canto. El corredor se alzó campeón con un tiempo de 4.45 del que se quedó cerca su compañero Jorge Alonso, tercer clasificado en meta. Un gran logro al que añadieron dos podios en sus respectivas categorías con Canto en lo más alto del cajón en Máster 45 y Alonso como subcampeón de Máster 40.

La victoria de Canto en Ávila no fue el único gran resultado del club toresano del fin de semana. De hecho, el club firmó una sobresaliente actuación en la Media Maratón "Ciudad de Palencia" que acabó con doble victoria "vinatera" pues el club dominó tanto la distancia de los diez kilómetros como la media. José Buena fue el ganador de la distancia larga con un tiempo de 1.10.37 que le permitió cruzar la meta en solitario por delante de sus seguidores; una entrada en solitario de la que también disfrutó Luis Enrique Melero que con un crono de 31.43 con el que ganó con rotundidad los 10.000 metros. Dos victorias con las que no acabaría la cosecha de resultados del Vino de Toro Caja Rural en Palencia pues Ignacio Cuesta logró terminar tercero en los diez kilómetros, por delante de Juan San José (octavo y campeón de Máster C) y José M. Yaguez (segundo en Máster D), mientras que en categoría femenina Beatriz Carranza fue segunda en categoría sénior.

La actividad del Vino de Toro Caja Rural continuó en Salamanca con la disputa de la VII Carrera Popular "Salamanca Ciudad Universitaria", prueba con diez kilómetros de recorrido en la que Verónica Sánchez se alzó ganadora con total autoridad gracias a un tiempo de 37.45 siendo también la vencedora en Máster 45. Un triunfo al que la entidad toresana consiguió añadir un segundo puesto en categoría Máster 60 gracias al buen hacer de J. Ricardo Merchán y la victoria de Adrián Sánchez en categoría Sub-14.

Además, dentro de Castilla y León, también hubo presencia del Vino de Toro Caja Rural en la exhibición de atletismo en la calle celebrada en León. Un acto en el que Noe Bermejo y Víctor Rubio hicieron gala de sus habilidades.

Doble cita en Asturias

Fuera de las fronteras regionales, el Vino de Toro también tomó parte de dos citas atléticas de relevancia. Ambas en territorio asturiano y, en las dos, con resultados más que meritorios por parte de sus atletas.

Por una parte, Roberto Peral se desplazó hasta Navia para participar en V Trail Senda Costera Naviega-Navia-Asturias en la que acabó firmando una séptima plaza pese a la dureza de la competición. Aunque, para exigente, la terrorífica Subida al Angliru que tuvo lugar el pasado fin de semana y en la que participó Mayordomo Sánchez. Todo un reto que el atleta "vinatero" superó con nota ya que acabó cruzando la meta en séptima posición para alcanzar el segundo puesto de la categoría Máster C.