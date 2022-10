Sexta jornada de Liga y llega la primera final para el Zamora CF. Por increíble que pueda parecer a quien no ha seguido de cerca el devenir del equipo rojiblanco en este arranque liguero, la realidad es que esta tarde ante el Burgos Promesas habrá muchas cosas en juego además de los tres puntos que se necesitan con urgencia. El puesto de Yago Iglesias al frente del banquillo se tambalea y, aunque el club ha mostrado su respaldo al técnico gallego, un mal resultado esta tarde podría tener consecuencias nefastas para su futuro. Él, al menos exteriormente, afronta esta jornada con tranquilidad y serenidad, recordando que, aunque a su juicio las soluciones no pasan por cambios drásticos, sabe que su trabajo depende de unos resultados que no están llegando.

Así, terceros por la cola con solo tres puntos de 15 puestos en juego, el equipo rojiblanco visita al colista, el Burgos Promesas, filial que ha sumado dos puntos en este primer tramo del campeonato y en el que milita el exrojiblanco Munguía que tuvo nula presencia en el equipo del Duero la pasada temporada en Primera RFEF. Sin embargo, independientemente de quien esté enfrente, en el Zamora CF aseguran estar centrar centrados en ellos mismos y en sus propias necesidades, que no son pocas. El primer objetivo es, sin duda, el triunfo, pero el segundo es la forma de lograr estos tres puntos. El equipo necesita parar la sangría de goles encajados, que ya son una decena, con “una mayor concentración” y mostrando una mayor solidez en primera línea que marque algo de seguridad. La otra asignatura pendiente, y que ya se vio el pasado curso, es la ausencia de pegada. El técnico recordaba que con el 0-0 inicial siempre tiene la primera ocasión, pero al perdonar lo terminan pagando para acabar siempre a remolque en busca de una remontada que ha llegado solo en una ocasión. Así, conociendo los errores y con propósito de enmienda, a los de la capital del Duero solo les queda retomar el vuelo hacia sus verdaderos objetivos de ascenso que ahora están bastante alejados. Para este encuentro, el cuerpo técnico introducirá nuevos cambios en su equipo, tanto por las bajas de Barrio, Duro, Viana y Caballé, como por la búsqueda de la tecla que les permita recuperar su mejor versión. Por tanto, vuelve a ser complicado vaticinar el once que pondrá en juego Yago en la Ciudad Deportiva de Castañares, donde Iricibar sí se mantendrá bajo palos con una defensa integrada por Juan Silva y Nahuel en los laterales, con Rueda y Pereiro en el centro de la defensa. Theo y Juanan estarían en el centro del campo, con Pau Miguélez y Dani Hernández en los extremos, y Pana y Altube como referentes arriba. Es una opción de las múltiples variantes de Yago que decidirá cuál cree que es la mejor combinación para sumar una victoria que daría oxígeno a un equipo en la UCI.