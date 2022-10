Yago Iglesias, valoraba muy positivamente la victoria conseguida por los suyos en Burgos, una victoria importante porque ´´en la situación en la que veníamos era fundamental sumar tres puntos. Creo que veníamos a un campo muy complicado, sabíamos donde veníamos, y sobre todo el contexto del partido, que tiene que ver con el momento en el que llegan los dos equipos´´.

A parte de eso, el técnico del Zamora consideraba que ´´también hay que hacer una valoración positiva por lo que el equipo ha hecho, sobre todo en la primera parte en la que nos hemos puesto por delante con esa, no sé si la palabra es autoridad, pero sí con solvencia, con balón, jugando en campo contrario, jugando fuera de casa, siendo capaces de ponerte por delante y creo que con más ocasiones para hacer el resultado más abultado´´.

Luego, añadía Iglesias, ´´en la segunda parte, como siempre es así en el fútbol, el equipo rival da un paso adelante y cambia un poco su estructura, no su sistema, porque siempre es un equipo que juega muy directo. Pero en la segunda parte nos metió hasta tres y cuatro delanteros, nos buscó mucho el juego directo y nosotros tenemos diez minutos en los que nos tenemos que adaptarnos a eso. Al principio no sabemos cómo rebatir esa idea, pero creo que a partir del cambio de Ander reconducimos la situación y, aunque no somos el Zamora de la primera parte, sí que por momentos tenemos el control del juego´´.