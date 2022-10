Ricardo Vasconcelos aseguró tras la derrota del Recoletas Zamora que tanto a él como a su equipo esperaban este encuentro tan duro, en el que entraron con miedo, pero se mostró muy contrariado por lo ocurrido sobre la pista del Ángel Nieto. “Sabíamos que sacar este partido era muy difícil, y sabemos que tenemos que defender más y mejor. Lo teníamos muy claro”.

Además, el entrenador del Recoletas Zamora admitió que el rival “jugó mejor que nosotros, con más energía, tenía más cambios y más frescura”. Para el míster de las naranjas una de las claves de la derrota fue no controlar el ritmo del partido, algo que sabía que iba a ser importante. “Es verdad que no anotaron en contraataques porque lo teníamos estudiado, pero es lo único”. “Tenemos mucho que mejorar, que trabajar más y muchas cosas por hacer”, señaló. Con todo, sí tiene claro que a partir de ahora una de las cuestiones será mejorar en defensa porque está convencido de que con la anotación les llegaría si hubieran estado más sólidas atrás.

Contrariado por la rotación

El luso no ocultó su enfado por lo sucedido y subrayó que “no me gusta perder, ni me gusta jugar mal, ni como estamos ahora mismo. No estoy echando la culpa a las chicas, pero estamos condicionados por las rotaciones de las españolas en pista y no las tenemos. Hay cosas que yo puedo mejorar, pero las normas no”, comentó sobre el hecho de tener siempre que tener dos jugadoras nacionales en pista.

"Ahora lo que toca es seguir trabajando y pensar ya en el próximo compromiso liguero", sentenció.