Burgos Promesas - Zamora CF: Tres puntos sufridos ante el colista (0-1)

El Zamora CF toma aire tras imponerse por la mínima al colista en Castañares. La victoria de los rojiblancos era vital dada la situación que atraviesa en la clasificación (sigue en puestos de descenso) pero fue más sufrida de lo esperado, y es que tras una primera buena, el equipo tuvo que multiplicarse en defensa para evitar un empate que los locales acariciaron. Al final, tres puntos y Yago iglesias seguirá en el banquillo, salvo sorpresa mayúscula.

Salió bien el Zamora, valiente, con una defensa muy adelantada y haciéndose desde el primer minuto dueño del balón. A los de Yago Iglesias solo le valía la victoria y se lanzaron a por ella ante un Burgos Promesas mas retraído. Sancho, Pau y Altube generaron los primeros problemas a la zaga burgalesa.

El Zamora trataba de mover al Burgos, buscando algún hueco en la bien plantada zaga local, donde hasta tres centrales trataban de impedir las internadas de los zamoranos. Sancho lo intentaba en el minuto 5 encarando al portero, aunque despejaba el balón la defensa local y en el 7 era Altube el que probaba con el primer disparo a puerta de los zamoranos, un remate raso que despejaba Morilla.

A partir de ahí parecía que el Burgos despertaba. Los locales se dieron cuenta de que la defensa adelantada del Zamora les daba alguna facilidad para salir al contragolpe y, conociendo la debilidad de la zaga visitante, se lanzaron a aprovechar esos espacios. A punto estuvo de hacerlo Saúl en el minuto 8.

El partido se igualaba. El Zamora buscaba la puerta contraria, pero una vez más hacía concesiones en defensa que el Burgos trataba de aprovechar, generando córners y saques de banda de mucho peligro. Mientras, Nahuel lo intentaba para los de Iglesias en un balón largo que Hervás conseguía cortar justo cuando el jugador rojiblanco, que se había entretenido demasiado en el último momento, se quedaba solo delante del portero local.

El Zamora seguía teniendo el control del balón y al final encontraba premio en el minuto 27, en una jugada de Iván Ribeiro, que buscaba a Altube en el área, pero su centro acababa colándose sin que llegase a tocar su compañero, lo que despistó al portero local, aunque finalmente el colegiado le daba el gol a Altube.

Con el 0-1 en el marcador la dinámica del partido no cambió. El Zamora tenía más balón y seguía buscando el gol, aunque asumía ahora menos riesgos ante un Burgos Promesas al que no le quedó otra que tratar de meter una marcha mas a su juego. Y pudo llegar el 0-2 en el 42 en una jugada de Sancho, con autopase incluido, que no lograba rematar Altube tras la intervención de la defensa local.

EL BURGOS PROMESAS BUSCA EL EMPATE

Tras el descanso el Burgos Promesas dio un paso al frente en busca del gol del empate. Lo intentaron los locales que empezaron a rondar con demasiado peligro la portería zamornaa, obligando a la defensa a multiplicarse. Mientras, los zamoranos llegaban con menos claridad, aunque tuvieron el segundo en un remate de Iban Ribeiro que se fue fuera por muy poco.

Antes había tenido una ocasión clara el conjunto burgalés, en una internada por banda que la defensa zamorana conseguía cortar antes de que llegase nadie al remate.

Con el paso de los minutos el Zamora fue cediendo metros y acumulando hombres atrás, metiendo piernas frescas en el centro del campo y la defensa para tratar de amarra el resultado. Mientras, el Promesas, igual de necesitado de victorias que su rival, seguía buscando la manera de sorprender a Iricibar. Lo hacían más con el corazón que con la cabeza los locales, que evidenciaban también sus carencias y el porque de su última posición en la tabla, mostrando muchos problemas a la hora de controlar el balón. Con el Zamora muy cerrado atrás, el Burgos no encontraba huecos para enviar balones largos y sus intentos ofensivos morían siempre al borde del área rival. Aún así, Javi López lo intentaba en el 72, tras una buena triangulación del equipo local, pero su remate se iba alto. Y en el 75 era Pol el que veía como su remate se iba a córner. Era la última ocasión clara del encuentro. De ahí al final el Zamora supo controlar a un rival agotado para llevarse tres puntos de oro en su lucha por recuperar la confianza y salir del pozo.