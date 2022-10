Después del gran éxito de la pasada campaña, en la que el Zamora Enamora estuvo a una canasta de pelear por dar el salto a LEB Oro, Saulo Hernández encara una campaña más al frente del proyecto deportivo del CB Zamora como entrenador del primer equipo. Un rol que conoce a la perfección y desde el que espera poder guiar a un nuevo bloque de jugadores a su máximo deportivo. Un objetivo que el entrenador cree determinante tanto para avivar aún más la ilusión por el baloncesto en la ciudad como para mantener el gran crecimiento que la entidad deportiva a la que representa a experimentado recientemente.

–Tras una campaña en la que se aspiraba a la permanencia y se acabó soñando con el ascenso, el Zamora Enamora vuelve a la carga. ¿Con qué objetivo lo hace en esta ocasión?

–No me gusta decir que el objetivo será la permanencia porque puede parecer que no somos ambiciosos y lo somos. Pero, por otra parte, tampoco podemos decir que tenemos un objetivo distinto porque, en realidad, consideramos que para una ciudad y un club como los nuestros estar en LEB Plata es un mérito a valorar. Por fortuna, la competición repite formato esta temporada por lo que, prácticamente, luchar por no descender equivale a pelear por intentar ascender a LEB Oro. Son maneras diferentes de decir lo mismo.

–Aun así, ¿se ve más cerca poder pelear entre los mejores o se inicia la liga con más prudencia?

–Como club nos gusta transmitir que con cada temporada damos un pasito más hacia delante. Venimos de una campaña en la que dimos muchos pasos, algunos muy grandes, y es complicado crecer a ese nivel de resultados siempre. Aun así, es difícil hablar de objetivos deportivos reales cuando parte de la plantilla no está ni fichada o no se conoce todavía el plantel definitivo nuestros rivales. A mi me gusta pensar que vamos a ser competitivos, que vamos a salvar la categoría y disfrutar de unos play-off de ascenso pero es pronto para hablar de ello.

–Hablando de su plantilla, ¿lamenta no haber podido atar a más jugadores de su roster del año pasado, exitoso y con el que se identificaba el público?

–Sí, por supuesto, pero todos éramos conscientes cuando acabó el curso que había jugadores cuyo futuro estaba lejos. Fueron jugadores que llegaron a Zamora por circunstancias especiales y que hicieron una temporada con la que aspiraban a más e iba a ser difícil renovarles. A todos se les viene a la cabeza Jeff Solarin o Bobby Harris pero, como ya dijimos, ambos estaban por encima del nivel de nuestra categoría y, de hecho, ambos están en competiciones superiores a LEB Plata.

–El éxito de la plantilla en éxodo. ¿Es difícil de encarar?

–Estamos muy acostumbrados a esto. Desde hace ya muchos años que es el guion de cada verano. Deseo que llegue el día en el que, como club, tengamos la capacidad económica suficiente tal que cuando queramos renovar a un jugador, lo podamos hacer. Hasta que llegue ese momento, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser ese club que se ha convertido en todo un trampolín para muchos jugadores que llegan a Zamora en busca de impulso y que, al año siguiente, tienen ofertas y posibilidades para continuar su carrera en destinos de más nivel, más prestigio o mejores prestaciones para ellos de las que podemos ofrecer.

Estoy muy satisfecho con las incorporaciones pero soy consciente de que queda un camino largo por recorrer todavía

–En ese trampolín se han subido muchos nuevos jugadores este verano. ¿Está contento con cómo se ha movido el club en el mercado hasta la fecha?

–Estoy muy satisfecho con las incorporaciones pero soy consciente de que queda un camino largo por recorrer todavía. Tanto a los jugadores que ya están aquí como a los que pueden quedar por llegar. Sabemos que no somos un club puntero a nivel económico y, por ello, nos manejamos como nos manejamos. Cuando no tienes la capacidad de ir al mercado a elegir lo que tu quieres pues tienes que, en mi opinión, coger lo mejor que te ofrezca el mercado. Eso hemos hecho.

–¿Y que se ha podido encontrar en el mercado de fichajes hasta ahora?

–Cada año nos encontramos una situación diferente. En este caso, el mercado nos ha dado grandes proyectos de jugadores que, ya a día de hoy, tienen talento y capacidad para poder jugar y brillar en LEB Plata. Hombres que, en años posteriores, seguramente podamos verles más arriba como Pablo Marín, Tony Naspler, Andreh Jugsta o Erik Persson. Son todos jugadores que, dentro de su juventud, ya demuestran cada día tener capacidad para estar ahí. Ahora, nuestro objetivo tiene que ser ayudarles a mejorar individualmente, lo que nos dará un salto de calidad; y apuntalar la plantilla para crear un colectivo equilibrado y competitivo.

–¿Y qué faltaría para completar el grupo como le gustaría?

Creo que, como el año pasado, nos hacen falta esos jugadores que puedan aportar al grupo ese punto de veteranía y de saber estar en la pista que, seguramente, nos hará falta a lo largo de la temporada.

–¿En su opinión, cuál es el punto en el que está su plantilla respecto a sus rivales? ¿Cómo la definiría al compararla con el resto?

Somos una incógnita. Creo que esa es la palabra porque hay muchos jugadores que, con nosotros, vana tener que llevar un rol que hasta ahora no han tenido que efectuar en sus diferentes equipos. Hay que ver cómo reaccionan a la hora de dar ese paso adelante. Si son capaces de asumir ese rol que les pedimos, como en el caso de Green a la hora de recuperar el nivel que mostró al venir a Europa y que se ha visto resentido por el parón provocado por la pandemia, motivo por el que está aquí. Si es así, seremos un equipo competitivo. Aun así, cuando tienes un equipo tan nuevo y lleno de gente tan joven, son muchas las preguntas sin respuesta y pensar en la liga o más allá del equipo me cuesta mucho.

Me gusta valorar la situación del equipo cuando tengo argumentos y datos para ello. Para mí, ese momento llega al acabar la primera vuelta

–¿Se atreve a hacer una aproximación a la respuesta?

–Ya lo he señalado en otras temporadas. Me gusta valorar la situación del equipo cuando tengo argumentos y datos para ello. Para mí, ese momento llega al acabar la primera vuelta, antes siempre pienso que pensar en ello es como jugar al PC Basket y es algo que no me gusta mucho.

–Pero ya tendrá sensaciones sobre el grupo y su posible potencial. ¿Cuáles son?

–Sí. Y puedo decir que estoy muy contento con la implicación y el trabajo diario de los chicos, como también apunté por estas fechas el año pasado. Los chavales tienen muy claro que quieren jugar al baloncesto y que aquí se trabaja al máximo para mejorar cada día. Su trabajo está siendo fantástico.

–Y, sin entrar en muchas cábalas, qué sensaciones le ofrece la liga este año. ¿Será más dura?

–Siendo una opinión “cogida por pinzas” a estas alturas de campaña, creo que el nivel en el Grupo Este habrá subido después de bajar un poco el año pasado pues han descendido CB Prat y Huesca, además de que otros proyectos que ya habían dado pasos hacia delante como los de Benicarló, Cartagena o Menorca, en este verano han dado dos pasos más hacia el ascenso. Y, en nuestro grupo, pues que duda cabe que es un alivio ver como Cantabria y Ourense, los Madrid y Barcelona del año pasado, cumplieron sus pronósticos y, siendo los “cocos” de la liga, ascendieron de categoría. Aun así, ahí está Tizona Burgos como nuevo equipo que está varios pasos al frente del resto y otros que se han fortalecido para intentar ascender como Algeciras, Melilla, Baskonia, Zornotza... son equipos que ya conocemos de otras temporadas y que seguro quieren dar un paso más también.

–Hemos hablado de sus jugadores, pero su plantilla también ha recibido otros refuerzos...

–Sí, y estamos encantados. Félix encontró una oferta de trabajo en el extranjero y tuvimos que buscar un nuevo preparador físico y ha llegado Javi Barrueco, que nos está ayudando mucho en el día a día y tiene al equipo muy bien. Además, hemos encontrado un apoyo de última hora en Roberto González.

–¡Menuda ayuda!

–Roberto es una persona con la que me une una amistad especial y creo que no soy objetivo cuando digo que es uno de los mejores entrenadores del país. Él, tras su experiencia en LEB Oro en Valladolid, ha dejado de lado el mundo profesional y, por la relación que tiene con el club y conmigo, nos echará una mano cuando pueda. Eso me permitirá aprovechar para aprender todo lo que pueda de él y que podamos beneficiarnos de un entrenador y una persona que es un “10”.

–El año pasado se consiguió reforzar el club a la par que a su primer equipo. ¿Ha sido posible mantener esa línea este año?

–Ayer le daba vueltas a ello y es tremendo ver lo rápido que normalizas ciertas cosas cuando la bola de nieve echa a rodar y te acostumbras a verla crecer. El club ha seguido sumando efectivos y de gran importancia. Por ejemplo, el año pasado se sumó Biel Román como responsable de cantera y este año se ha incorporado a esa sección a Nacho Domínguez, que llega como profesional dedicado solo a cantera y funcionamiento del club. Además, el club también crece en otras áreas y a nuestro proyecto ha querido sumarse también Eva Gamazo como responsable del área social del club. Una parcela a la que este año queremos darle especial importancia pues consideramos que es responsabilidad de los clubes más importantes de la provincia aprovechar la repercusión con la que contamos para poner el foco en situaciones o cosas en las que deberíamos estar todos los zamoranos.

El CB Zamora sigue sumando patrocinadores, colaboradores, voluntarios... también colegios para que trabajemos junto a ellos

–El club no para de crecer...

–El CB Zamora sigue sumando patrocinadores, colaboradores, voluntarios... también colegios para que trabajemos junto a ellos. Son tantas personas, entidades e instituciones que, por momentos, da un poquito de vértigo en lo que se está convirtiendo. Somos como una pequeña o mediana empresa de Zamora por el baloncesto, por ese deporte que amamos, y estoy muy orgulloso de ello.

–¿El hecho de ser un crecimiento desde abajo da más satisfacción?

–Hemos pasado de tener cuatro equipos en categoría autonómica el año pasado a siete esta temporada, con un equipo infantil femenino por primera vez; se ha pasado de colaborar con cinco colegios a hacerlo con una decena de centros de la provincia y, esta semana, en el inicio de la escuela de baloncesto, ya había un centenar de niños antes de acercarse siquiera el plazo para acabar inscripciones. Sin duda, son indicios que invitan a pensar que tomamos las decisiones correctas y que las cosas se están haciendo bien.

–¿Y cuál es su papel y el del primer equipo en ese trabajo?

–Como primer equipo somos la representación de todos ellos y toda la gente que tenemos detrás. Tenemos que transmitir una buena imagen y nuestros valores en cada partido. Ojalá seamos competitivos y podamos ganar de manera regular para que la sensación siga siendo la de un club en crecimiento.

–¿Ve en un futuro a esa cantera defendiendo esos valores?

– Es muy difícil, no voy a mentir. Cuando ves el físico, el talento y la capacidad que tienen los jugadores de LEB Plata y la globalización de hoy en día, con jugadores de diferentes nacionalidades en cada vestuario, descubres lo complicado que es para un niño poder alcanzar ese nivel. No quiere decir que no se pueda, quizá con un gran volumen de jugadores pueda llegar pero, si realmente es sobresaliente, supongo que a los 14 o 16 años ya no estaría aquí. Por ello, en mi opinión, que la cantera tenga representación en el primer equipo no es un fin, es una consecuencia. Nuestra meta es transmitir unos valores y una educación a través del baloncesto, una manera de vivir; y si después, como consecuencia, algún jugador llega al primer equipo será fantástico pero, la realidad del baloncesto actual, invita a pensar que no es posible.