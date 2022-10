Un mítico del fútbol zamorano y de Castilla y León como Miguel Ángel Álvarez Tomé podrá a prueba la esperada mejoría del CD Villaralbo, que esta tarde visita al Atlético Mansillés tras sus dos últimas derrota que han puesto en alerta al equipo azulón. Con seis puntos en cuatro partidos, el cuadro villaralbino viaja con necesidades a Mansilla de las Mulas aunque desde la directiva siguen mandando un mensaje de tranquilidad y confianza al trabajo que se realiza desde el cuerpo técnico. El reto de los zamoranos no será fácil y es que visitan a un plantel duro en feudo propio donde se les van a escapar muy pocos puntos.

Mientras, también esta tarde juega el Zamora CF B, lo hará en Morales del Vino donde recibirá al Onzonilla.

Por último, el CD Benavente regresa al Luciano Rubio mañana domingo para enfrentarse al Betis de Valladolid a partir de las 17.30 horas. El objetivo de los tomateros pasa por hacerse fuertes en feudo propio y escalar posiciones en una clasificación en la que ahora mismo están novenos.

Para este encuentro, Santi Redondo vuelve a asumir numerosas ausencias en sus filas. No podrá jugar el sancionado Mara ni los lesionados Moro, Martín, Corado y Tato, pero el entrenador tiene claro que eso no puede ser ninguna excusa ala hora de afrontar el encuentro. “El equipo está creciendo y se nota que los jugadores asimilan bien los conceptos. El objetivo es mejorar clasificación del año pasado y tener a tiro play-off por lo que en casa no se pueden escapar los puntos”, indicó.