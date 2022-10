Yago Iglesias se sentará este domingo en el banquillo de la Ciudad Deportiva de Castañares para dirigir al Zamora CF. La eliminación del equipo en Copa RFEF tras perder ante el Arenteiro (2-1) no ha variado los planes de los responsables de la entidad del Duero que, al menos públicamente, siguen mostrando su apoyo al entrenador.

De este modo, el míster dirigirá un nuevo partido de Liga, en este caso ante el colista, un Burgos Promesas frente al que una derrota sí podría ser determinante para el futuro del gallego y es que la crisis de resultados es insostenible para una plantilla llamada a ser campeona de grupo y que se encuentran en puestos de descenso. Por el momento, desde la entidad intentan transmitir tranquilidad y ayer el equipo trabajó por la mañana en una sesión en la que trató de reinar la normalidad, aunque todos son conscientes de lo que habrá en juego. La plantilla, por su parte, mantiene el discurso y cierra filas entorno al técnico al que han apoyado desde el principio, defendiendo su trabajo.

El protagonista de las últimas horas hablaba tras el encuentro de Copa RFEF en declaraciones ofrecidas por el propio club zamorano, aunque sus palabras se centraban únicamente en el aspecto deportivo, sin entrar en su futuro por el que no fue cuestionado. “Estamos tristes por la derrota porque no nos gusta perder nunca pero hay que valorar el partido, ver cómo ha sido, cómo se han dado los acontecimientos en un campo complicado y ante un rival con el que nos vamos a volver a enfrentar en Liga. Es un equipo que en su casa es muy fuerte, se ponen por delante y somos capaces de empatar. En la segunda parte vuelven a ponerse por delante y ya no somos capaces de igualar, pero al final hay que ver el lado bueno. Queríamos pasar eliminatorias, y más ahora que estábamos tan cerquita de Copa del Rey, pero llevamos muchas semanas sin poder entrenar, sin tener una semana limpia para poder trabajar con el equipo y después de esto solo nos queda centrarnos en la Liga, que es lo importante para nosotros”, comentó Iglesias.

Además, insistió en que “nuestra cabeza va a estar 100% en lo que nos da de comer y en nuestro objetivo puro y duro que es la Liga, sumar de tres. Esto era un añadido, desde un primer momento que el club decidió jugar esta competición, nosotros queríamos llegar lo más lejos posible pero así acaba el viaje del Zamora CF en este campeonato y nos tenemos que centrar en lo realmente importante”, añadió el míster.

En esta misma dirección, insistió en que “vamos a volver a tener una semana tranquila para preparar los partidos”, siendo el próximo el domingo ante el Burgos Promesas.

Por último, admitió que les da “pena” haber caído eliminados porque la siguiente eliminatoria ya era en casa, y antesala a clasificarse para Copa del Rey pero destacó que “llegamos bastante lejos”, poniendo en valor el haber eliminado a equipos fuertes como la Cultural Leonesa. o el Bergantiños. “Lo que hicimos nos sirve para que el equipo vaya cogiendo experiencias, trabajar ciertas cosas que hay que mejorar y ya pensar exclusivamente en la Liga”, concluyó.