Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, acaba de afirmar que tanto él como el equipo están con la "máxima ilusión y las máximas ganas" de sacar los tres puntos y "seguir en la línea de progresar".

Así lo ha asegurado este viernes el entrenador durante la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, cuando el equipo rojiblanco visite al actual colista, el Burgos Promesas.

El míster está cuestionado por parte de la afición dada la crisis de resultados en la que está inmerso un equipo llamado a ser campeón y que en estos momentos están en puestos de descenso con 3 puntos de 15 puestos en juego. Sobre este asunto, repitió que él no puede estar pensando en la posibilidad de su destitución sino que se centra en el trabajo con el equipo. "Tengo un plan claro y la idea de lo que tenemos que hacer y me centro en eso. También digo que sé que mi trabajo y mi puesto depende de los resultados, y no se están dando. Pero, a veces cuando las cosas van mal o no como queremos nos volvemos locos buscando soluciones y, aunque hay que buscarlas, no se deben hacer cambios drástico porque es ahí donde aparecen los problemas". De este modo se mostró partidario de seguir trabajando, insistir buscando soluciones pero "nada drástico".

Respecto a la Copa RFEF, y el haber sido eliminados, quiso sacar el lado positivo de ahora poder centrarse en los partidos de Liga y tener la semana para preparar los encuentros. "Llevábamos un mes en el que el equipo solo se dedicaba a competir miércoles-domingo miércoles-domingo, y ahora vamos a tener una semana para poder trabajar y seguir creciendo como equipo".

También se refirió al hecho de incluir numerosos cambios en cada encuentro y se defendió indicando que "por unas circunstancias o por otros hemos tenido que ir probando diferentes cosas", como sucederá ante el Burgos Promesas done acusará las bajas de Caballé por sanción y de los lesionados Javi Duro y Manu Viana. "Estamos en la búsqueda de un equipo que nos de estabilidad y fiabilidad" siempre, comentó, según el rival. "La evolución del equipo va a venir a partir de tener semanas limpias, de seguir entrenando e interiorizando cosas que creemos que deben hacer y, como ya comenté, la mejor mantera de trabajar es sumando de tres", reiteró.

Asimismo, admitió el mal dato de los 10 goles encajados en este tramo inicial de la Liga cree que la mayoría vienen por falta de concentración y endeblez en las acciones defensivas y está seguro de que "cuando demos ese paso adelante y ajustemos el equipo, va a cambiar", y es que opina que hay un problema más anímico que otra cosa.

"En el momento en el que se gane un partido, se sumen tres puntos, se quitará esa mochila y se cambiará la dinámica". "Es el mismo equipo de pretemporada, el que le ganó a la Cultural, y un mes después somos los mismos pero los resultados nos hacen ver que tenemos que trabajar más y mandando al exterior un mensaje de que somos muy malos. Si nos creemos que somos muy malos y que todo nos sale más, seremos cada vez peores. Por eso, dentro de esas dos derrotas seguidas tenemos que hacer análisis, centrarnos en lo que depende de nosotros y hacerlo desde un punto de vista optimista".

Con todo, tiene claro que ahora mismo "el rival queda en un segundo o tercer plano" ya que "tenemos que estar centrados en nosotros".