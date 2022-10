Javier Huerga se hace mayor en el Mundial de Salvamento

El zamorano Javier Huerga se ha consolidado dentro del equipo nacional senior de Salvamento y Socorrismo tras lograr una de las medallas con las que saldó la selección senior masculina su participación en el Campeonato del Mundo de Salvamento y Socorrismo disputado en Riccione (Italia).

Javir Huerga, que cumplió su segunda temporada en la categoría absoluta, consiguió su primer medalla internacional senior en lanzamiento de cuerda y además contribuyó a una nueva mejor marca nacional en 4 x 50 metros relevo combinado de salvamento relevo en el que compitió junto a Raúl Marek Szpunar Rosa, Javier Catalá Llinares y Marc Sánchez Torrens.

Huerga reconoce que “al ser mi primer mundial absoluto, lo afronté con tranquilidad” pero no pudo estar al máximo nivel en su prueba favorita que son los 200 metros supersocorrista, y la medalla llegó en una especialidad, la de lanzamiento de cuerda, que no prepara específicamente: “El supersocorrista no me salió como esperaba, ese día no iba bien y el tiempo estuvo por encima de mis marcas personales, aunque mejorar en un Mundial es muy complicado porque cambian las rutinas, la piscina es diferente a la que entrenas, influye la presión de la competición”. Y aún así consiguió una brillante séptima posición tras acceder a la final A en la que compitieron los ocho mejores del mundo. Además tampoco quiso forzar en exceso porque a continuación debía competir en el relevo donde España tenía posibilidades de medalla. Y el equipo nacional del relevo 4x50 combinado quedó cuarto clasificado a sólo medio segundo de los primeros batiendo, eso sí, el récord de España por medio segundo.

Huerga también registró una muy buena actuación en las pruebas de playa en las que alcanzó tres finales en nadar surf, tabla y ocean. Fue el broche de oro a una temporada en la que tuvo que sacrificarse durante todo el verano entrenando en solitario en la piscina Río Esgueva de Valladolid, donde se prepara durante todo el año a las órdenes de Israel García, técnico del Centro de Tecnificación de Castilla y León.

España compitió con veinticuatro socorristas en las categorías senior y junior y Javier Huerga (Club Salvamento y Socorrismo Benavente) formó parte del equipo nacional senior masculino junto a Pau Beltrán Cabedo, Arturo Fernández de la Reguera Rossell y Marc Sánchez Torrens (Alcarreño de Salvamento y Socorrismo), Francisco Javier Catalá Llinares (Club Deportivo Natación Aldaia), y (Raúl Marek Spuznar Rosa (Club Salvamento y Natación Silla). También estuvo en la expedición española la entrenadora Elena Justo Cadenas de SS Benavente.

España logró diez medallas en los anteriores Campeonatos del Mundo de Salvamento y Socorrismo, celebrados en noviembre de 2018 en Adelaida (Australia), dos oros, tres platas y cinco bronces, lo que situó a la selección absoluta en el octavo lugar. Y esta vez, España ha terminado sexta absoluta, el mejor resultado de siempre con un total de 14 podios. El equipo absoluto se situó en la clasificación general por detrás de Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania e Italia y por encima de Japón, Gran Bretaña, Sudáfrica y Bélgica.

El equipo nacional en el que compitió Huerga se clasificó para 30 finales A, en las que se disputan los ocho primeros puestos, 18 más que en el anterior Mundial. Estos resultados se dieron en el Campeonato de Mundo que mayor participación ha tenido en la historia de la competición con 52 equipos en categoría absoluta, de los que 30 puntuaron en la clasificación general, y 28 en la júnior, donde han obtenido puntos 24.

Javier Huerga se tomará ahora unos días de descanso para ponerse al día en sus estudios, y comenzará a preparar la nueva temporada en la que el objetivo será el Campeonato de Europa, para lo que tendrá que estar entre los mejores socorristas españoles en las diferentes pruebas nacionales y controles tras los que la Federación Española diseñará sus selecciones.