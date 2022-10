Mañana comienza la Liga para el CB Zamora Enamora y, aunque lejos de su máximo nivel, en el equipo están con ganas de arrancar tras una buena pretemporada que se cerró el domingo con el subcampeonato en la Copa Castilla y León. Uno de los nuevos componentes de la plantilla, Josh Greene, aseguraba que su experiencia en el club está siendo positiva hasta el momento, sabiendo desde incluso antes de llegar cuál tiene que ser su papel en el equipo y sintiéndose bien en la ciudad, con un equipo que está trabajando cada día “a tope, intentando mejorar”.

En cuanto al estreno de la competición tiene claro que “la idea tiene que pasar por ser mejores cada partido. El equipo y yo tenemos un objetivo, pero creo que hay que ir paso a paso. Tenemos que actuar de manera profesional siempre”.

Respecto a su rol en el conjunto zamorano dejó claro que “mi principal función es ayudar al equipo a ganar y si para ello tengo que meter más puntos, se intentará, si tiene que ser defendiendo, daré lo mejor, y si tiene que ser haciendo jugar al equipo desde la posición de base, también. Lo prioritario es ganar y creo que con mi experiencia ayudaré haciendo diferentes cosas”.

Por su parte, Saulo Hernández, entrenador del equipo, confesó que el CB Zamora Enamora llega a esta primera jornada lejos, en cuanto a nivel, de donde les hubiera gustado cuando hicieron la planificación, aunque quiso sacar el lado positivo. “Esto no es como empieza sino como acaba, y no sirve de nada quejarse. Los que estén disponibles, saldrán a dar la mejor versión para sacar la victoria ante Canoe”. En cuanto al rival que tendrán enfrente señaló que es “diferente a los demás que veremos en competición”, y destacó que practica un juego “muy alegre, de muchas transiciones y buscando un ritmo alto de partido” creando un nivel de partido de locura que a los “entrenadores no suele gustarnos, pero en el que ellos se manejan muy bien”. “Es un equipo de mucho talento individual, con buenos tiradores de tres puntos y aunque físicamente no son dominadores, sí lo son en rapidez, contacto y agresividad”.

Con todo, Saulo Hernández espera poder ver un CB Zamora que sepa leer el partido, adaptándose a cada una de las situaciones que se encuentren, con la premisa de evitar pérdidas de balón de las que el rival se pueda aprovechar, porque generan mucho al contraataque.

Por lo que se refiere a la plantilla actual, Saulo se mostró contento con lo que tiene, aunque sí esperaba contar con más jugadores a día de hoy. “Siempre hemos dicho que los mejores equipos, o los que consiguen mejores resultados, tienen jugadores expertos y nosotros ahora mismo tenemos un equipo muy joven”, No obstante, dejó patente que “estoy encantado, trabajan muy bien, tienen un talento grande pero queremos ganar con ellos y necesitamos que todos den un paso adelante y entiendan la responsabilidad que tienen”. Así, está previsto que se quede como cedido Ondrej Hustak, que ha estado a prueba y debutará en casa de Canoe, mientras que Nikola se quedará con ellos entrenando, por ahora sin ficha, y queda por llegar un interior y “ver cómo va la temporada”, dejando una ficha libre para posibles retoques