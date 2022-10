Alex Altube, delantero del Zamora CF, aseguró que en la plantilla son “realistas y conscientes” de la realidad que atraviesa, e insistió en que están “concienciados en que vamos a salir de ahí. Es una situación mala, somos autocríticos y estamos enfocados en el partido del domingo, en disfrutar y ganar”. También se refirió el rojiblanco al aspecto físico por el desgaste realizado, y comentó que “estaos bien porque el míster ha salido distribuir las cargas de trabajo”.

Así, insistió en que ellos deben estar centramos en el partido del domingo “intentar sacar nuestra mejor versión individual porque eso se reflejará en la colectiva”. “Nosotros tenemos que ser autocríticos, sabemos en qué fallamos y hay que enmendar esos errores para revertir los errores”.

Lo que también tiene claro es que, al menos él, no tiene una presión extra por el hecho de tener que quedar primeros y ascender, y es que apuntó que “sabemos donde venimos y el club por el que fichamos que tiene objetivos altos y nos da todo para que rindamos al 100%. Jugar en el Ruta de la Plata a todo el mundo le gusta, yo me siento muy cómodo”. “Tenemos que revertir esto dando un paso adelante todos. Somos capaces y en un mes no se nos ha olvidado nada”.

Por último, dejó patente que él se encuentra muy cómodo en el sistema del entrenador que "me está haciendo mejor jugador. Estoy a disposición y contento con la confianza porque sé que puedo dar más".