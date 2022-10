El Zamora CF vive malos momentos en su debut en Segunda RFEF. El equipo rojiblanco está mostrando una gran irregularidad que le ha complicado mucho la vida en la clasificación hasta caer ya en la quinta jornada, a puestos de descenso. Y las alarmas saltaron el pasado domingo en el partido contra el Compostela en el Ruta de la Plata (0-3), con las primeras muestras de descontento de una afición que ha vuelto ya, pocos meses después de acabar la nefasta pasada campaña, a exigir responsabilidades.

Como siempre suele ocurrir en el fútbol, la primera cabeza de turco siempre es el entrenador, y Yago Iglesias está ya en la cuerda floja cuando tan sólo han transcurrido cinco jornadas de Liga, como él mismo se encargó de recordar tras la cuarta derrota encajada el pasado domingo. El técnico coruñés siempre es claro en sus explicaciones pero, ni siquiera para un entrenador tan cerebral como es él, resulta sencillo explicar el bajo rendimiento de una plantilla conformada para luchar por el ascenso.

Un rival complicado

Mientras, las miras de la afición estarán puestas esta noche (20.30 horas) en el partido de Copa RFEF contra el Arenteiro de Carballiño (Ourense), un rival complicado que está realizando mejor campaña que el Bergantiños al que el Zamora no pudo eliminar hasta la prórroga en la anterior ronda. El equipo de Carballiño viene de ceder un empate en su campo de Espiñedo ante al Avilés (1-1) en la pasada jornada de Liga, pero ha logrado otros buenos resultados como en triunfo en Torrelavega (1-2) y contra el Oviedo B (1-0) junto a los empates con Bergantiños (1-1) y Coruxo (0-0). Es el flamante campeón de la fase autonómica de Galicia tras derrotar al Compostela por 1-2, y eliminó en la anterior ronda de la fase nacional al Naval de Reinosa (3-1).

Fran Justo

El equipo que dirige Fran Justo cuenta con una plantilla competitiva en la que figura el carrilero Jordan, que militó el pasado año en al Zamora CF. El Carballiño recordará a los seguidores más veteranos la polémica fase de ascenso que disputó contra el Zamora en 1993 en Tercera División, con acusaciones sobre intento de amaño de los partidos entre ambos equipos que se saldó con el asunto en los Tribunales. Mucho ha cambiado desde entonces y aquel Carbaliño ahora se denomina como el río que riega la localidad orensana, este Arenteiro que se enfrentará también a un Zamora muy distinto al que presidía Julián Prieto y que jugaba en el estadio de La Vaguada. El partido de esta noche será televisado por la TVG en directo.

La defensa, el gran escollo

El principal problema de este nuevo Zamora que han diseñado Iglesias y César Villafañe, secretario técnico del Club, radica en la defensa. El equipo rojiblanco encaja demasiados goles, pero Iglesias no es capaz de dar con la tecla para evitarlo. Y no se puede afirmar que no lo intente domingo tras domingo.

Los jugadores

Hasta el momento parece tener muy claros quiénes deben ser los laterales porque tanto Nahuel, en la izquierda, como Silva, en la derecha, parecen incuestionables. Pero más dudas existen en el centro de la defensa donde Iglesias no termina de encontrar la pareja ideal. Javi Duro parece responder a la exigencias del técnico porque ha jugado como central en cuatro de los cinco partidos de Liga disputados hasta el momento, pero en el otro puesto de central han debutado ya varios compañeros. Javi Barrio parecía llamado a ser titular pero su lesión de Talón de Aquiles le ha dejado fuera de la plantilla por mucho tiempo, y en su puesto se ha quedado Luismi, que ha sido titular en tres partidos, aunque contra el Compostela debutó en el once inicial Rueda por su expulsión en el partido de Copa de Bergantiños. Pereiro también ha disfrutado de un partido, el del Valladolid Promesas que finalizó 0-4.

Las jugadas

No se puede pues acusar a Iglesias de no apostar por una línea defensiva más o menos fija porque hasta el momento ha tenido que diseñarla ateniéndose a las circunstancias. Pero la defensa, en el fútbol moderno, adquiere una gran importancia también en el centro del campo, donde el entrenador del Zamora ha experimentado bastante hasta el momento. Marc Caballé parece el medio defensivo en el que más confía. Caballé ha jugado en cuatro partidos, mientras que se han repartido dos encuentros Theo, Ares y Juanan. No está seguro Iglesias de cuál es la pareja más efectiva aunque conviene recordar que en el único partido ganado actuaron de salida Caballé y Juanan.

El técnico gallego ha realizado muchas variaciones hasta el momento, buscando una mayor efectividad defensiva, lo que nos llevaría a plantearnos si la confección de la plantilla ha sido la adecuada para una categoría como ésta. Ahí entraría la figura del director deportivo que ya fue cuestionado en la pasada campaña, aunque por el momento Villafañe sigue siendo intocable para el presidente Aldama.

¿Habrá cese?

La solución más probable de continuar los malos resultados será la del cese del entrenador. Ya han surgido comentarios sobre posibles negociaciones para la rescisión del contrato de Iglesias llevadas a cabo con su representante, Curiel, el que fuera delantero del Zamora CF. Pero todo dependerá de los resultados y de la paciencia que Aldama tenga para mantener en su puesto al entrenador durante algún tiempo más. No parece que, pase lo que pase hoy en Ourense, se vaya a tomar una decisión drástica sobre Yago Iglesias salvo que el equipo vuelva a salir goleado, pero resulta más que probable que su cese llegaría el próximo domingo si no se produce un cambio radical en el partido contra el Burgos, actual farolillo rojo de la clasificación.