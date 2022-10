“Sé que mi puesto depende de los resultados”

El Zamora CF preocupa, y mucho. El equipo encajó ayer una nueva derrota en casa ante un Compostela que superó por 0-3 a unos rojiblancos que siguen en puestos de descenso (terceros por la cola) y ofreciendo una imagen muy pobre ante su afición, un hecho que coloca al entrenador, Yago Iglesias, en la cuerda floja, aunque por el momento desde la entidad no se han pronunciado al respecto, al menos públicamente. Es momento de reflexión, y puede que de cambios, pero sobre todo es necesaria una mejoría que permita acercarse a los objetivos de ascenso que desde el club se vendieron durante toda la pretemporada y que ahora mismo están lejos de convertirse en realidad. Ayer, de nuevo ante sus aficionados, el Zamora CF ofreció un fútbol gris y rácano que acabó con parte de los presentes pidiendo responsabilidades, y es que se encajaron otros tres tantos y se percibió una preocupante falta de efectividad.

A pesar de estar en la quinta jornada de Liga, el Zamora CF, dadas sus aspiraciones iniciales, tenía en el Ruta de la Plata una final ante la SD Compostela. Ganar era irrenunciable para unos rojiblancos que llegaban de avanzar en Copa RFEF tras eliminar al Bergantiños pero que en Liga no arrancan.

Para este encuentro ante su exequipo, Yago Iglesias introdujo nuevos cambios en su once, con entrada a Jesús Rueda, que debutaba con la camiseta del Zamora CF.

Así, comenzó una primera parte para olvidar. Aunque todo empezó con un Zamora CF bien posicionado, que tuvo su primera oportunidad a balón parado, la situación no tardó en torcerse, y ya nunca pudo enmendarse.

Tras una primera parada de Iricibar, que despertó los aplausos de los presentes, se empezó a mascar la tragedia. En el minuto 7 Pablo Antas adelantaba a los suyos en un saque de esquina que obligaba a los locales a poner una marcha más, y lo cierto es que parecieron reaccionar, pero todo se quedó en un leve espejismo. Las mejores ocasiones llegaron desde las botas de Altube y Caballé, que rozaron el empate pero la falta de efectividad volvía a ser un problema más que serio en el club del Duero.

Mientras se intentaba esa reacción, la situación empeoró por partida triple. Primero fue la lesión de Manu Viana, que tuvo que ser sustituido por Pau Miguélez en el minuto 17, para seguir con la expulsión, más que rigurosa, de Caballé que dejaba al equipo con diez, y cuando parecía que nada podía empeorar, el Compos ampliaba distancias con un segundo tanto obra de Domínguez que anotó solo ante Iricibar tras un buen pase en profundidad de Darío.

Con el 0-2, el equipo se fue mentalmente del encuentro y la llegada al descanso era más que necesaria.

Como era de esperar, los cambios llegaron con el inicio de la segunda mitad, poniendo sobre el césped un equipo más ofensivo que pusiera en práctica un fútbol más vertical. A partir de ahí, el Compos cedió la posesión y el Zamora CF llevó la iniciativa ante un rival que esperaba su oportunidad para sentenciar.

Con los laterales adelantando posiciones, el Zamora trataba de encerrar a su rival, pero las ocasiones reales de acortar distancias, de meterse en el partido no se veían. Un balón a la olla de Pau Miguélez que atrapó Pato Guillén fue lo único que se vio en el segundo tiempo y esa falta de pegada se pagó cara con el tercer tanto del Compos, que llegó con un disparo de Damián que sorprendió a defensa y meta.

Con el 0-3 se escucharon los primeros pitos y abandonos en la grada del Ruta de la Plata, y el espectáculo tampoco mejoró. Pérdidas de balón y errores constantes que impedían cualquier milagro. En mitad del desierto, Dani Hernández intentaba mostrar ese honor, pero no conseguía el objetivo de meter al equipo en el partido, y eso que rozó el gol en una buena falta que el meta visita despejó de puños en última instancia, y poco después pudo sorprender con otro disparo.

Se llegaba a la recta final y los nervios estaban a flor de piel. Con más corazón que cabeza, los del Ruta subían metros, pero los gallegos desbarataban cualquier opción con demasiada facilidad y no renunciaban al cuarto.

Al final, nada más, un 0-3 que pone en serios apuros al equipo y sobre todo al entrenador. Los silbidos y gritos de “fuera, fuera” se hicieron oír, y ahora habrá que esperar para saber qué sucede, aunque por el momento desde la “planta noble” solo hay hermetismo.

El Zamora CF está en crisis y Yago Iglesias es, como entrenador, uno de los señalados. Él es consciente de ello y sabe que “mi puesto depende de los resultados”, pero también recordó que “estamos en la jornada 5”, y queda mucho tiempo por delante para enmendar la situación. Aun así, y preguntado directamente por su destitución, aseguró que “no es algo que me plantee porque no depende de mí”. Lo cierto es que, en estos momentos, horas después de que concluya el encuentro, el club no se ha pronunciado sobre un posible cambio de entrenador.

En rueda de prensa tras perder ante el Compostela (0-3), en un partido de deja muy tocado al equipo, Iglesias también aseguró estar “fastidiado”. “Era un partido importante para nosotros y veníamos con ilusión, pero no ha sido cómo esperábamos”, se lamentó el técnico, y es que el equipo se parece muy poco al que de la pretemporada, donde crearon ilusión entre la afición.

Sobre este asunto, Yago tampoco se explica el cambio experimentado por su plantilla, sobre todo el Liga donde llevan cuatro derrotas en cinco partidos y están en puestos de descenso. A pesar de todo, el míster dejó claro que “el equipo trabaja, los jugadores se esfuerzan y no veo que no estén a gusto”, pero los resultados siguen sin llegar, al menos en Liga regular. También defendió el entrenador el hecho de apostar por las rotaciones en cada jornada, y comentó que no puede tener un once fijo cuando solo llevan cinco jornadas, puesto que cada equipo que sacan depende del rival y del estado de los jugadores durante la semana.

El equipo, en principio con Iglesias al frente, comenzará a preparar el encuentro de Copa RFEF de este miércoles ante el Arenteiro.