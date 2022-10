El Zamora CF está en crisis y Yago Iglesias es, como entrenador, uno de los señalados. Él es consciente de ello y sabe que "mi puesto depende de los resultados", pero también recordó que "estamos en la jornada 5", y queda mucho tiempo por delante para enmendar la situación. Aun así, y preguntado directamente por su destitución, aseguró que "no es algo que me plantee porque no depende de mí".

Lo cierto es que en estos momentos, horas después de que concluya el encuentro, el club no se ha pronunciado sobre un posible cambio de entrenador. En rueda de prensa tras perder ante el Compostela (0-3), en un partido de deja muy tocado al equipo, Iglesias también aseguró estar "fastidiado". "Era un partido importante para nosotros y veníamos con ilusión pero no ha sido cómo esperábamos", se lamentó el técnico, y es que el equipo se parece muy poco al que de la pretemporada, donde crearon ilusión entre la afición. Sobre este asunto, Yago tampoco se explica el cambio experimentado por su plantilla, sobre todo el Liga donde llevan cuatro derrotas en cinco partidos y están en puestos de descenso. A pesar de todo, el míster dejó claro que "el equipo trabaja, los jugadores se esfuerzan y no veo que no estén a gusto", pero los resultados siguen sin llegar, al menos en Liga. También defendió el entrenador el hecho de apostar por las rotaciones en cada jornada, y comentó que no puede tener un once fijo cuando solo llevan cinco jornadas, puesto que cada equipo que sacan depende del rival y del estado de los jugadores durante la semana. El equipo, en principio con Iglesias al frente, comenzará a preparar el encuentro de Copa RFEF de este miércoles ante el Arenteiro.