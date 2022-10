BM Zamora Enamora - BM Alcobendas: Pesadilla en el Pabellón de los Sueños

Mal encuentro el disputado por el BM Zamora Enamora en Alcobendas donde perdió por un claro 36-24. Los de Iván López ya en el primer parcial perdieron grandes opciones de sacar algo positivo de su visita ya que el 7-1 del marcador no deparaba ninguna alegría para los pistacho. Jaime González con 8 tantos y Maíde con 7 fueron los artilleros zamoranos.

Colista del grupo, el BM Zamora Enamora se desplazaba a Alcobendas en busca de una primera victoria en esta temporada que ha comenzado muy gris, pero la sorpresa no fue posible en un Pabellón de Los Sueños que se convirtió en pesadilla.

Con un tanto de Ferreiro para el Alcobendas comenzó el encuentro. El Zamora intentó la reacción en la siguiente jugada pero el lanzamiento de Jortos se estrellaba en el poste. Hubo que esperar un minuto para que llegase el primer tanto pistacho obra de Pancho Bellia (2-1, min. 2). Los locales rápido abrieron brecha en el marcador 5-1 en el 3 e Iván López pidió urgentemente tiempo muerto. El damnificado fue Mach en la portería, que dejó su puesto a Doval. Illesca se encontraba con Echevarría en la meta local y el 7-1 en el minuto 4 brillaba preocupantemente en el electrónico.

El Zamora se encontraba una y otra vez con el guardameta Echevarría bajo palos que, junto con el acierto de Crespo, situó el 8-1 en el 7. Por fin llegó el segundo tanto zamorano, obra de Horcajada por el extremo derecho (8-2, min. 8). No se veía reacción aparente en los visitantes que encajaban el 11-3 pasado los diez minutos. Alguna parada de Doval daba oxígeno al Zamora que aguantaron sin encajar con la exclusión de Etayo en el 12.

No tuvo más remedio Iván López que recurrir al sexto hombre en pista sin portero con las exclusiones. Alcobendas no sufría y mantenía una cómoda ventaja de 13-4 en el 17, así que el técnico sevillano volvió a pedir tiempo muerto. Se olvidaron de marcar los guerreros de Viriato que no encontraban forma de frenar a los locales, letales ante Doval (16-4, min. 22). No se mostraban nada contentos desde el equipo pistacho con las decisiones arbitrales y eso les sacaba una y otra vez del partido.

Una y otra vez el Alcobendas perforaba la portería zamorana y por más que movía el banquillo Iván López no se mejoraba el rendimiento en pista. Por su parte, los alcobendenses eran efectivos en sus transiciones y ante Doval no perdonaban. Sólo los siete metros transformados por Jaime González permitían al Zamora subir tanteo y situarse 20-8 a dos minutos del descanso.

Velasco volaba sobre la pista y el meta visitante no lograba detenerles. Al final, gol sobre la bocina de Lozano y complicado 23-9 al descanso, mucho peor resultado que el cosechado en Zarautz, donde se marcharon los pistacho al descanso perdiendo por 21-12.

SOLO QUEDABA MEJORAR

Sólo quedaba mejorar la imagen en la segunda parte, donde Iván López saltó con Magariño en el pivote, dejando en el banquillo a un desaparecido Benjamín Illesca. Doval arrancó con una buena intervención a Boyarizo mientras que Elola estrellaba su lanzamiento en el larguero. El balón no quería entrar y Horcajada también mandaba su disparo escorado al poste. Un siete metros de Jaime González inauguró el marcador de la segunda parte y el 23-10 en el 33 parecía una tenue luz en la oscura primera parte visitante. Maíde anotaba su tercer tanto del encuentro y daba ánimos a una deseosa plantilla zamorana de llevarse una alegría. No arrancaba el Alcobendas en la segunda parte y hasta casi el sexto minuto no llegó su primer tanto por mediación de Velasco (24-11, min. 36). Mario Crespo se retiraba lesionado en el Alcobendas tras robar un balón en el ataque zamorano y Jaime González anotaba su quinto tanto como pena máxima situando el 26-12 en el 37.

Echevarría seguía con su recital de intervenciones, esta vez a bocajarro ante García Carballo pero el que no fallaba Maíde para el 27-13 dos minutos después. El central zamorano Raúl Maíde veía otra vez puerta y junto con Jaime González lograron el tanto que doblaba en el marcador 28-14. Los guerreros de Viriato apretaron los dientes para conseguir un parcial de 1-3 que situaba el 28-17 en el 43. Jaime González marcaba sin problemas y se situaba como adelantado en el 5+1 defensivo zamorano. Partidazo de Echeverría bajo los palos locales, llegando a desesperar a Jortos con sus intervenciones.

Ahora era Gimeno el que con dos goles consecutivos volvía a hacer daño a la mermada escuadra zamorana (32-18, min. 48). Maíde anotaba su séptimo tanto personal y el técnico local, Javi Suárez, pedía tiempo muerto para cortar el ritmo visitante y aclarar ideas. El canterano Darío Torres se sumaba a la anotación del Zamora y suyo fue el 34-21 en el 52. Con el partido ya decidido hace bastantes minutos, el técnico local pedía más intensidad y concentración en defensa, ya que el ataque pistacho anotaba sin apenas oposición y el 35-23 a dos minutos del final no contentaba al exjugador Asobal. Jortos anotó el último tanto del partido para el conjunto zamorano que terminó el encuentro perdiendo por un abultado 36-24.