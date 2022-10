Una apuesta por el ascenso

El Recoletas Zamarat afronta una nueva campaña en la Liga Challenge con el objetivo de regresar a la máxima categoría del baloncesto español, y lo hace con un equipo muy competitivo en el que muchas de las jugadoras tienen nivel sobrado para militar en la Liga Endesa, a donde esperan llegar a final de la campaña.

La incorporación de Ricardo Vasconcelhos es la primera señal de que el proyecto es ambicioso. Contar con el seleccionador nacional absoluto de Portugal es todo un lujo para el CD Zamarat que llevaba siguiendo al técnido de Oporto desde su paso por el AlQazeres. La inesperada marcha de Jacinto Carbajal al final de la temporada pasada abrió el camino a Vasconcelhos que, no sólo respetó los fichajes que ya había cerrado su antecesor, sino que puso a disposición del Zamarat todos sus conocimientos del baloncesto internacional para terminar de cerrar la nueva plantilla con la que intentar de nuevo el ascenso.

La Liga Challenge se ha consolidado como un proyecto atractivo como la segunda división del baloncesto femenino español. Podría resultar engañoso que hayan desaparecido de la Liga dos grandes equipos como eran Barcelona y Jairis, pero conviene recordar que el Baxi Ferrol ha recalado tras descender de la Liga Endesa, pero además, el resto de los equipos han experimentado importante mejoras en sus presupuestos y todo parece apuntar a que volverá a ser una competición muy disputada y con una cerrada lucha por los primeros puestos que dan derecho al ascenso y a jugar el play off final.

El formato de la competición es el mismo que el del año pasado, con ascenso directo para el equipo que se proclame campeón de Liga y otra plaza en juego para los ocho primeros que jugarán una primera eliminatoria de la que saldrán los cuatro componentes de la fase de ascenso que se disputará en una sede en formato de semifinales y final.

Aunque la mayoría de los encuentros de la primera jornada se disputarán este fin de semana, este jueves se jugó ya el primer encuentro en el que el Ardoi navarro derrotó por la mínima al Picken Claret valenciano (64-61). El equipo navarro estuvo liderado por la aragonesa Zoe Hernández que anotó 17 puntos. El Ardoi ha incorporado jugadoras importantes como es la senegalesa Fatou Pouye o la extremeña Carmen Blanco que ha llegado desde Granada. El Claret valenciano ha descubierto a la letona Liga Vente que ha destacado con 14 y 6 rebotes en este primer partido de Liga. El equipo valenciano ha incorporado a la base del equipo de la campaña pasada a la polacaZayn Urbaniak y a la norteamericana Areanna Combs.

El partido más interesante de la jornada será el que enfrente a dos de los favoritos al ascenso como son el Baxi Ferrol que sigue entrenando Lino López, y el Alcobendas que ya jugó el play off del año pasado. El equipo gallego tiene una plantilla del máximo nivel con jugadoras bien conocidas en el basket español como son la pívot norteamericana Jenna Allen, Andrea Boquete (ex Bembibre y Cadí), Jessica Fequiere que jugó en el Celta la pasada campaña, Marta Gómez aque llega desde el Zamarat, Ángela Mataix (Jairis), Julieta Mungo o Patricia Soler. Alcobendas ha fichado a la francesa Laure Fourcade y a la norteamericana Laura Howard. Cáceres y Celta disputarán un encuentro muy interesante con dos aspirantes también al play off. El equipo extremeño cuenta con un amplio plantel de jugadoras extranjeras y ha incorporado a la ex del Zamarat Celia García, mientras el Celta ha traido a España a la americana Doniyah Cliney, y a la bosnia Ajla Selimovic y ha dado continuidad a la nigeriana Musa.

Paterna y Vega Lagunera jugarán otro interesante duelo en el que el equipo valenciano comparecerá con jugadoras de buen nivel como son Clara Che que jugó en Zamora el año pasado, la veterana Iziar Germán y ha fichado desde el Celta a una gran promesa como es Laia Lamana. El Vega Lagunera cuenta con un gran grupo tomado de la inagotable cantera canaria al que se suman la italiana Celia Fiorotto y la maliense May Haidara.

Cerrará la jornada el Real Canore-Córdoba con un equipo madrileño que ha recuperado del Estepona a Carolina Arfinengo, ha traido de Portugal a Mariana Barata, de Lituania a Dovile Miliauskaite y mantiene el bloque del pasado año. Por su parte, el Córdoba ha hecho una importante apuesta con jugadoras extranjeras y es toda una incógnita.

Han sido aplazados el duelo catalán entre un Liga Horta que vuelve a partir con objetivos modestos y un Joventut que ha decidido apostar fuerte este año con jugadoras como Davidova, Mestres, Tousaint o Parzenska. Por último, Melilla debuta en Challenge con una plantilla muy parecida a la de la pasada campaña, mientras Estepona vuelve a apostar por Pocek y Gema García -ex del Zamarat- y ha traído tres buenas jugadoras como son Diagne Fatou, la argentina Macarena D´Urso y la montenegrina Snezana Aleksic.