San Pablo fue muy superior al Zamora Enamora

El Zamora Enamora poco pudo hacer ante un gran San Pablo Burgos que no le dio prácticamente ninguna opción, aunque también hay que tener en cuenta que, aparte de la ausencia por lesión de Jacob Round, el equipo zamorano acusó también las continuas rotaciones que realizó Saulo Hernández para probar a tres jugadores que llevó a prueba, y para dar minutos a otros hombres que prácticamente no habían jugado hasta el momento en la pretemporada.

El Zamora Enamora afrontó este encuentro, además, como un periodo de prueba de cara a la Copa Castilla y León de LEB Plata que organizará el propio club zamorano en el Angel Nieto este fin de semana y donde ya se tomará mucho más en serio los encuentros que le medirán con el Ponferrada y el Tormes salmantino, que serán sus rivales en la competición oficial este año.

El desarrollo del encuentro prácticamente no tuvo historia pero son varias las conclusiones que Saulo Hernández podrá sacar para el futuro de este nuevo encuentro amistoso. Por una parte, parecen confirmarse las apuestas por los jóvenes Sigismondi y Naspler que no desmerecieron frente a rivales de Oro; y también se confirma la importante mejoría que ha experimentado en su rendimiento un Souley que volvió a dar la cara dentro de la pintura donde no lo tuvo nada fácil con las “torres” del San Pablo, un equipo que pretende regresar a la ACB de donde descendió hace dos campañas.

Sirvió el encuentro jugado ayer en un Plantío casi lleno, para ver en acción al combo norteamericano Joshua Greene que causó una grata impresión pero no parece estar a la altura de sus “predecesores” Canda o Harris.

También pudimos ver en acción por primera vez al center Morgan Stilman que se recupera de su lesión en la cara pero ofreció muy buenas maneras en el trabajo interior y tanto Mrcic como Hustak tendrán que seguirse ganando en las próximas semanas su puesto en el equipo zamorano.

El partido comenzó con un Zamora Enamora mucho más centrado que su rival, que parecía afrontar el amistoso, mucho menos motivado pese a que el casi lleno del Plantío suponía todo un compromiso para los burgaleses. Los de Saulo llegaron a distanciarse varias veces a cuatro puntos y lograban cerrar el primer parcial con un honroso 15-16.

Pero en cuanto Saulo Hernández comenzó a mover el banquillo para ver a los jugadores que todavía no conoce, el partido comenzó a decantarse hacia un Burgos que apretó un poco en defensa y ni siquiera una defensa zonal del Zamora Enamora logró parar la reacción del equipo local que se fue al descanso ya con los deberes hecho como indicaba el 42-27.

En la segunda parte, ya no tuvo interés el resultado del marcador, y ambos entrenadores se dedicaron a realiza probaturas, con un Zamora Enamora que ya estaba pensando más en la Copa Castilla y León de este fin de semana, en no acumular lesionados y tal vez también en no dar demasiadas pistas a David Barrio y a Oscar Núñez, entrenadores de Ponferrada y Tormes.