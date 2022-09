El Venialbo se alzó campeón de la Supercopa Futormes el pasado fin de semana al imponerse al Atlético Burganes por 3-2 en un partido que respondió a las expectativas que suscitaba reunir sobre el terreno de juego al vencedor de la Liga Caja Rural y al campeón de la Copa Hospital Recoletas de la pasada campaña.

Los de Venialbo dominaron la primera mitad y fruto de ello se adelantaron en el marcador con dos goles de Jonatan Marcos, cuya sublime actuación permitía llegar al Venialbo en ventajosa posición al descanso.

En la reanudación, el Atlético Burganes demostró que no iba a tirar la toalla pese al primer acto y consiguió recortar diferencias con el 2-1. Un tanto al que Venialbo respondió con un nuevo tanto de Marcos, que cerraba así un soberbio hat-trick.

Los del norte de la provincia no se dieron por vencidos y pusieron un emocionante 3-2 en el marcador antes del final. Un guarismo que incluso pudo variar en favor de los de Burganes de Valverde en la recta final del choque con una doble oportunidad para el empate desde el punto de penalti. Sin embargo, el castigo desde los once metros encumbró al meta Manuel que detuvo tanto el primer lanzamiento como la repetición del mismo al haberse adelantado en la primera intervención.

Con esta victoria del Venialbo en el campo de Bermillo de Sayago arrancó la temporada del fútbol amateur que continuará ya este fin de semana con el comienzo de la Liga Caja Rural. Campeonato en el que los recientes campeones de la Supercopa defienden título.