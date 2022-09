Resumen y resultado del Marino de Luanco - Zamora CF: El mal arranque no tiene fin (1-0)

No pudo el Zamora CF reencauzar su mal inicio liguero y ayer vio como un gol de Isma en el minuto 87 le dejaba sin premio alguno. Un gol que, sin embargo hacía justicia a lo visto en una segunda mitad en la que el Marino de Luanco llegó mucho al área zamorana. Los visitantes, por su parte, tuvieron el balón durante los primeros cuarenta y cinco minutos, aunque le faltó profundidad y apenas generó ocasiones claras.

Salió el Zamora decidido a no dejar hacer a su rival, y que mejor manera de hacerlo que no dejándoles el balón. Los de Yago Iglesias tenían la pelota y la tocaban bien, eso sí, en su campo. La posesión era para los zamoranos, a los que, sin embargo, les faltaba profundidad ante un Marino agazapado que no dejaba maniobrar a los visitantes mas allá del medio campo y que trataba de salir al contragolpe. Les funcionó a medias la táctica a los locales durante los primeros minutos del partido, a medias porque consiguieron evitar las ocasiones zamoranas y crearon sensación de peligro, aunque no consiguieron premio.

Avisaban los locales en un lanzamiento de falta en el minuto 7 que atrapó Iricibar sin problemas y en el 12 en un lanzamiento de Lora, mientras que el Zamora probó con un disparo de Pau Miguélez en el minuto 10 y un remate de Viana a la salida de un córner en el 15, ambos despejados por Marinovich.

Parecía sentirse cómodo el Marino dejándose dominar ante un Zamora que tocaba y tocaba, pero que hasta el minuto 25 no dispuso de su primera ocasión clara en una buena jugada por banda izquierda de Pana que remataba Pau Miguélez dentro del área, pero llegó Prado a la carrera para cortar la jugada. Y la replica local no se hizo esperar. Acto seguido el Marino tuvo el 1-0 en sus botas en un fallo de la defensa zamorana en el que Nuño se lleva el balón y lo pone para Lora, que obliga a lucirse a Iricibar. Despejaba a córner el portero zamorano y en el saque de esquina llegaba una nueva ocasión clarísima para los locales, aunque el remate de Dailos lo atrapaba, ahora sí, Iricibar.

Esa doble ocasión le dio alas a los luanquinos, que en el 32 volvieron a llevar peligro al área zamorana en una internada de Nuño que remataba Jairo y repelía la zaga visitante.

También el Zamora parecía meter una marcha mas en ataque y Ámez lo intentaba en el 35, aunque no pudo superar a Dailos, muy rápido. El balón iba y venía ahora de un área a otra y tras una internada de Prada que cortaba Iricibar, era Pau Miguélez el que se iba para acabar poniendo un balón al área pequeña al que no llegaba Viana ante la salida del meta local, que enviaba a córner. Y fue precisamente en el saque de esquina cuando llegó una clarísima para los de Yago Iglesias al quedar el balón muerto tras un bote en el punto de penalti. Balón que remataba Pana como podía, pero que se iba alto. El propio Pana probaba suerte de nuevo en el 43 en un disparo dentro del área que le salía demasiado flojo a las manos de Marinovich.

Comenzó la segunda parte con mas velocidad en el juego de los dos equipos lo que, lejos de beneficiar al Zamora, de inicio, parecía dar ventaja a los locales, que en los primeros minutos de la reanudación llegaron hasta en 4 ocasiones al borde del área zamorana.

Intentaban los asturianos tener mas la pelota y tocarla ante un Zamora que iba ahora a remolque tratando de cortar las continuas internadas de los locales, que presionaban y una y otra vez llegaban con peligro al área de Iricibar.

Conseguía aguantar el Zamora, que con los cambios en el minuto 69 recuperaba cierto control del balón y a punto está de adelantarse en el 73 en un remate de Manu Viana que se iba fuera. Tampoco Ámez conseguía inquietar al meta contrario en su internada.

Y ahí se acabó la pólvora de los visitantes, que volvían a verse relegados a correr detrás de un Marino que en el 75 daba entrada a fajín, acumulando hombres arriba en busca del gol de la victoria.

Sufría el Zamora, en el que solo Dani Hernández generaba peligro con sus jugadas, que no conseguían culminar.

El 1-0 pudo llegar en el 83 en una jugada entre Isma y Jairo que remataba con la izquierda este último obligando a Iricibar a meter la mano para sacar el balón cuando ya se colaba. No fallaba en el 87 Isma en el 87 rematando al fondo de las mallas un centro de Nacho Matador desde banda izquierda.

Lo intentó Zamora en el 88 en una jugada con varios rechaces que pudo significar el empate, pero que nadie acertó a enviar dentro de la portería local. Lo intentó todo en la recta final el cuadro rojiblanco, aunque sin éxito alguno ante un Marino muy serio que supo aguantar el resultado.