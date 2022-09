El Zamora CF: De la ilusión a las dudas en apenas tres partidos en Segunda RFEF

Tres partidos han bastado para que la afición del Zamora CF pase de expresar una notable ilusión por la temporada 2022-2023 a tener dudas sobre el posible rendimiento en Segunda RFEF, categoría en la que los rojiblancos tienen como meta principal pelear por el ascenso. Un cambio brusco motivado por los primeros resultados ligueros del equipo de Yago Iglesias, cuyo último tropiezo por 0-4 ha dolido y mucho entre los seguidores zamoranos.

El comienzo de liga del Zamora CF no ha sido el esperado. Muchos de los hinchas que rodean al equipo esperaban que, como candidato a pelear por el ascenso, el plantel rojiblanco arrancara con paso firme el campeonato. Quizá no sumando todos los puntos en juego, pero sí transmitiendo ser el rival a batir en cada encuentro. Sin embargo, esa imagen no se ha correspondido con la realidad.

Antes de arrancar el campeonato, la ilusión por vivir un curso completamente diferente al anterior era palpable. Además, la pretemporada había dejado en la retina del aficionado razones para cimentar ese optimismo. Tanto en forma de fichajes, con nombres conocidos y de gran cartel sumándose al proyecto, como de resultados, con el equipo de Yago Iglesias encajando escasos tropiezos en su preparación. Buenas sensaciones y argumentos para soñar que tuvieron su “pico” con la victoria en el primer gran encuentro oficial de frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y que, ahora, se han desvanecido notablemente.

La incertidumbre actual tiene como principal sustento los resultados del equipo. Dos derrotas y una victoria, con seis goles en contra y tres a favor tras la disputa de las tres primeras jornadas en Segunda RFEF. Números que aderezan las actuaciones de los dos últimos partidos en el Ruta de la Plata, especialmente el último ante el Real Valladolid Promesas en el que se cayó por 0-4. Partidos en los que el bloque rojiblanco se mostró irregular sobre el terreno de juego, evidenciando determinadas carencias.

La goleada sufrida ante el filial pucelano no se veía en el Ruta de la Plata desde hace 80 encuentros oficiales en liga y pone en evidencia la fragilidad defensiva del Zamora CF tras la lesión de Javi Barrio.

La baja de este jugador ha hecho mella en los planes rojiblancos, pues se trataba de un futbolista con cartel de titular indiscutible. Una incidencia que ha llevado a Iglesias a probar diferentes alternativas en los tres primeros encuentros para el eje central de su zaga. Parcela en la que frente al Rayo Cantabria se ofrecieron facilidades y que tampoco funcionó, pese a los cambios, el pasado miércoles.

Este hecho se ha sumado, además, a la falta de pólvora para derribar planteamientos ultradefensivos por pare del rival. El Zamora CF, sin Pana en los dos últimos duelos, ha sufrido para hacer gol y desmontar el entramado defensivo de su oponente en el Ruta de la Plata, donde parece que ningún equipo vendrá con intención de jugar de tú a tú a los locales. Sí, los rojiblancos marcaron tres tantos frente al Rayo Cantabria, pero solo el último llegó fruto de un acierto colectivo en ataque posicional; el 1-1 fue un balón parado y, el 2-1, tuvo su origen en un clamoroso fallo cántabro.

Confianza y tranquilidad pese al arranque

Aun así, la tranquilidad es nota predominante tanto en el club como en el seno de su afición. Todos confían en que este Zamora CF cuenta con capacidad suficiente como para enderezar el irregular comienzo de campaña que ha firmado y que, según evolucione el curso, también crecerá un equipo llamado a ser puntero en la categoría en el que hay varias alternativas por puesto y en el que faltan por debutar futbolistas como Prada o Vallejo.

El propio Yago Iglesias comentó antes de empezar la liga que, con más de veinte fichajes, el proceso de adaptación iba a alargarse. Y eso conlleva tropiezos como el sufrido en Laredo. Sin embargo, el 0-4 ante el Real Valladolid Promesas ha sido un duro golpe que digerir para una afición que espera reacción inmediata de los suyos este domingo.