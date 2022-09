Yago Iglesias, técnico del Zamora CF, aseguró en rueda de prensa previa al siguiente duelo liguero de los rojiblancos que su equipo tiene que ser un equipo "más agresivo, que comunique y que de un paso adelante" para llevar a cabo con éxito la idea de fútbol que tiene planteada. Una evolución que ayudará en su construcción, proceso por el que según el gallego sigue atravesando el grupo, y podría llevar a lograr la victoria ante Marino de Luanco.

"La idea de juego creo que la tenemos todos muy clara. Es la misma que era antes de liga y se va a mantener", aseguró Iglesias, añadiendo: "más aún sabiendo que desde el primer momento lo peor que puedes hacer es mandar todo a la basura por tener un mal día". "Evidentemente es un resultado abultado, que no gusta y duele, pero los grandes equipos de Primera División o Premier también encajan marcadores así y no se desmontan", explicó, asegurando que derrotas como la sufrida ante el Real Valladolid Promesas sirvan "Para mejorar, para autoexigirse todos más" pero que "la idea es clara". "Este es un equipo que, principalmente en casa, quiere tener la pelota", indicó, si bien no escondió que "se trata todavía de un conjunto en construcción y tiene todavía cosas que mejorar" antes de subrayar que "Lo que no se puede hacer es dar bandazos y cortar una idea que se lleva poniendo en práctica dos meses por un resultado".

Bajo la opinión del técnico gallego, el Zamora CF está sufriendo más de lo previsto en este inicio de temporada porque, a diferencia de las semanas de preparación, no está manejando bien las distancias sobre el terreno de juego. Un aspecto que es el primero a mejorar, según apuntó, y que cree que llevará a los rojiblancos a firmar de nuevo un partido sin encajar goles. "No es real lo de que defendiendo o más atrás o con más jugadores se defienda mejor. Somos un equipo que, a día de hoy, todavía no hemos ajustado ese momento de tener el balón y perderlo. Las distancias, algo que el equipo parecía que había asimilado bien en pretemporada, no se han ejecutado correctamente. Fue lo que nos mató el pasado miércoles, la distancia entre líneas fue demasiada", comentó el entrenador, afirmando que su equipo "vive del centro del campo, tanto con balón como sin balón" y que no pudo "encontrar equilibrio en esa línea" por ese factor. "Cuando ajustemos eso, volveremos a tener la portería a cero", aseveró.

Iglesias considera que, para corregir esos fallos, el equipo tiene dos posibles soluciones. "Hemos hablado de ello en estos pocos días e insistir en eso, hay momentos de precipitación y eso hace que el equipo rival tenga espacios para correr. Nosotros tenemos que ser un equipo compacto. Hay dos soluciones: que el jugador se de cuenta, lo asuma y de un por adelante; la otra es, desde fuera, que nosotros demos las indicaciones precisas en cada ataque y cada momento", indicó, apostillando: "Hay una palabra en gallego que es la de "berrear" y, quizá, desde el banquillo, sea momento de "berrear". Tenemos que ser agresivo y que comunique, que de un paso adelante".

Un rival que juega más de lo que parece

Por otra parte, por lo que respecta al encuentro de este fin de semana ante el Marino de Luanco, el técnico del Zamora CF destacó que este segundo partido fuera de casa se disputa frente a un equipo que "juega más de lo que la gente cree" y en un campo "diferente", factores que pondrían condicionar la convocatoria o el once inicial, así como hacer más énfasis en el aspecto defensivo del juego rojiblanco. "El Marino de Luanco es un equipo que intenta jugar y, aunque tiene variantes para jugar directo, también hace muchas cosas con balón. Realiza movilidades para generar dudas al rival y llegar mucho por fuera. Es un equipo que juega más de lo que la gente cree, y lo hace sobre un campo diferente al nuestro aunque también sea de hierba natural pero también diferente a Laredo. Sabemos que es un terreno de juego en el que si llueve estará en peores condiciones a lo que estamos acostumbrados y habrá que adaptarse a todo ello", destacó. "Tenemos que saber a donde vamos y lo que queremos, y a partir de ahí tener plan A, plan B y plan C. Tenemos claro lo que queremos hacer pero nos tenemos que adaptar al rival y, en este caso, es cierto que hemos optado por incidir más en el trabajo de la fase defensiva ya que es un terreno de juego en el que con pocos pases te presentas al área rival y un adversario que busca muchos centros laterales y tenemos que estar atentos".