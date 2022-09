Con seis temporadas ya en el Balonmano Zamora, Jaime González es una de las voces más autorizadas del vestuario pistacho. Por ello, no fue de extrañar que fuera él quien ayer representara a todos los jugadores del BM Zamora Enamora en rueda de prensa y asumiera la responsabilidad de pedir perdón a aficionados y socios por lo acontecido en el primer partido de liga. Un doloroso capítulo que el equipo quiere dejar atrás ante el Base Oviedo este fin de semana, rival al que se enfrentará en un Manuel Camba donde espera recuperar viejas y buenas sensaciones.

“En nombre de los jugadores, quiero pedir disculpas por la imagen que dimos el pasado fin de semana. En verdad, el club no se merece la imagen que dimos y debemos pedir perdón a socios y afición, a aquellos que quizá tenían pensado hacerse socios esta semana”, señaló ayer el extremo leonés antes de entrar en detalles de lo que espera al BM Zamora Enamora este fin de semana. Un gesto que evidencia el golpe que supuso caer por 43-26 en la pista de Amenabar Zarautz y tener que iniciar la temporada en División de Honor Plata como colista de grupo.

Jaime expresó el sentir de toda la plantilla pero no dejó su intervención en una simple disculpa. Todo lo contrario, señaló que los “Guerreros de Viriato” cuentan también con propósito de enmienda, asegurando que la intención es que “ese partido quede en el olvido” con una victoria que haga mirar al grupo “hacia delante” como siempre hizo en el pasado.

“Para mí, que llevo en el club ya seis años, ha sido la derrota más dura que he tenido. Ha sido una semana muy difícil para todos”, comentó González, asegurando que con el paso de los días se ha podido ver “una imagen distinta de los jugadores, una que no se había visto hasta ahora”. “Esta derrota nos ha hecho replantearnos muchas cosas y entender que, a partir de ahora, no se puede escapar ningún punto en los partidos de casa, comenzando por el encuentro frente a Base Oviedo.

Una observación que también apuntó ayer el técnico Iván López, quien reconoció que tras el estreno “le dio vueltas a todo, sobretodo a la imagen mostrada”, sintiéndose “como si una ola te llevara por delante”. “Ha sido un resultado que ha escocido tanto que, en esta semana, he visto otras actitudes y otras caras en el equipo”, aseguró, deseando que “se demuestre en la pista” esa intención por resarcirse del primer marcador liguero.

Base Oviedo, un recién ascendido muy reforzado

En cuanto al oponente, Jaime González no dudó en señalar ayer que “aunque es un conjunto nuevo en la categoría”, el Base Oviedo promete ser “un rival que va a poner las cosas muy complicadas” al BM Zamora Enamora. Un conjunto que, pese a ser ascendido, cuenta con una sólida plantilla tras el último mercado estival.

“Ha fichado muy buenos jugadores, incluso de categoría Asobal”, indicó el extremo, señalando que “ya demostró el pasado fin de semana ante Ikasa que no será un oponente sencillo” a superar en el Manuel Camba. Pabellón en el que gran parte de la plantilla, incluido él, no ha jugado en liga pero al que los jugadores “están acostumbrados por haber entrenado en pretemporada” y que espera “se pueda llenar y ser un buen fortín”. “Yo no he jugado ningún partido de liga en el Camba pero sé que hace varios años el equipo competía allí y que se lograron dos ascensos en esa pista y que es un pabellón muy querido por el club”, afirmó Jaime, apostillando: “Esperemos que se llene y apretemos todos juntos a por la victoria”.