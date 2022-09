El entrenador del Zamora CF, Yago Iglesias explicó la dura derrota de su equipo “con el marcador final. Quitando en los diez o doce primeros minutos cuando creamos un par de ocasiones, a partir de ahí, ellos han sido mejor que nosotros, han tenido además una gran eficacia y nosotros no hemos estado a la altura del partido. El equipo en ningún momento estuvo a la altura y en el inicio de la segunda parte, el tercer gol nos acabó de rematar. A partir de ahí, no fuimos capaces de identificar qué teníamos que hacer, y eso hizo que el Valladolid, con el marcador a favor y esa inconsistencia nuestra, haya sido superior”.

“El 2-0 hizo que el equipo se desajustase, que te queden espacios atrás. El resultado es muy abultado, de los que hacen daño. Estamos jodidos porque el Promesas ha sido mejor que nosotros, ha sido desastroso por nuestra parte pero también sabemos el nivel del equipo que teníamos enfrente. Ahora tenemos que crecer mucho y en muy poco tiempo”, añadió el técnico gallego.

El entrenador del Zamora reconoce que el gran problema de su equipo es que siempre llega al descanso perdiendo: “Lo hemos hablado durante la semana y en el descanso, no podemos empezar todos los partidos perdiendo, hay que intentar ir al descaso por delante o si no, hacer los partidos largos. Tenemos ese margen de mejora para saber manejar los tiempos del partido, lograr que cuando no puedes marcar, que no te marquen. Tanto en pretemporada como en el último partido, el equipo ha demostrado que tiene idea de juego que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero hoy ha sido un desastre”, añadio Yago Iglesias.

“Somos muy blandos atrás, y ya nos pasó con el Rayo, tenemos claro que si queremos aspirar a algo, hay que ser mucho más agresivos, más compactos y más ganadores”.