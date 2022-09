Si bien los clubes de baloncesto zamoranos gozan de buena salud y en los últimos tiempos han centrado bastantes esfuerzos en potenciar sus categorías inferiores o realizar actividades para jóvenes jugadores, la Federación de Castilla y León de Baloncesto admitió ayer su preocupación por la situación en la que se hayan las competiciones provinciales para los más pequeños en Zamora. Una realidad que ha llevado al entre provincial a fijarse como objetivo impulsar esas competiciones a lo largo de este curso.

“Tenemos una espinita clavada. Hoy me hubiera gustado estar con todos los clubes de Zamora, pero me es imposible. Sin embargo, no tardando, quiero tener una reunión con ellos para que, de alguna manera, podamos potenciar las ligas provinciales aquí en Zamora”, indicó ayer Óscar Castañeda, presidente de la Federación de Castilla y León de Baloncesto. El máximo mandatario regional aseguró que esas competiciones suponen “un déficit grande que hay que solucionar” para el baloncesto de la provincia y que, junto a la Delegación de Zamora y los clubes, así como con la ayuda de la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, tratarán de “conseguir como sea contar con una liga lo más importante posible” a nivel provincial.

“Es fundamental contar con ligas provinciales porque, sino, no habrá futuro de ninguna de las maneras”, sentenció Castañeda, asegurando que “muy pronto” se reunirá con los diversos clubes de Zamora para tratar de alcanzar una solución que permita al baloncesto de la provincia dar un paso adelante en este capítulo.

Mayor subvención

Por otra parte, el diputado de Deportes de Zamora, Jesús María Prada, confirmó ayer que el Club Baloncesto Zamora percibirá un incremento en su subvención anual por parte de la institución regional para la temporada 2023. Un incremento con el que la Diputación de Zamora quiere “poner en valor la importancia del CB Zamora”, realizando una “apuesta” por la entidad para afianzar su “notable crecimiento y evolución”.