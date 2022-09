El próximo día 22 de octubre se celebrará la primera edición de la Milla Zamora Enamora, organizada por el Club Trail Run Toro, con la participación de los mejores mediofondistas españoles y zamoranos. Zamora recupera así una carrera urbana de primer nivel que ya se disputaba hace dos décadas, gracias a los patrocinios principales de Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural de Zamora y la colaboración de Dakonda y Alimentos de Zamora

La MillaZa tendrá lugar en la zona peatonal de la Plaza de la Marina, donde se reunirán los mejores atletas españoles del momento. Todavía no se han desvelado los nombres de los participantes ya que aún no está cerrada la cartera de atletas de primer nivel internacional como son los mediofondistas españoles aunque por cercanía no se descarta que corran en La Marina el ex atleta del Vino de Toro Caja Rural Mario García Romo, el también salmantino Álvaro de Arriba, o el sanabrés afincado en León Saúl Ordóñez que tendrán como duros rivales al salmantino Alberto Guerrero y al zamorano Diego Bravo. Además de las carreras Elite masculina y femenina, se celebrarán pruebas para todas las categorías federadas, desde los más pequeños, Sub 6 hasta Master, con una prueba de categoría senior popular.

La carrera ya está incluida en el calendario nacional de la RFEA así como en el calendario de la federación de Castilla y León y contará con un circuito homologado de 5 vueltas para completar los 1.609m de la Milla.

Gorka García, director de la prueba ha señalado que “es una grandísima oportunidad para que los zamoranos disfruten de atletismo de primer nivel en la ciudad. Vamos a tener a los mejores atletas españoles del momento en categoría masculina y femenina, atletas que recientemente hemos visto por televisión en el campeonato de Europa de Munich y además es un evento único gratis para el espectador que podremos disfrutar en el centro de Zamora la tarde del sábado 22 de octubre”.

Las próximas semanas la organización irá desvelando los nombres de los participantes y abrirá inscripciones para las categorías infantiles y populares, que se realizarán a través de la plataforma www.runvasport.es. Las inscripciones serán limitadas a treinta participantes en cada categoría, dadas las características del circuito, y se pueden agotar en pocos días.

Las inscripciones infantiles serán gratuitas y las populares desde la categoría sub23 tendrán un coste de 5 euros€. Todos los participantes recibirán la camiseta conmemorativa de la MillaZa.

Entre todas las categorías se espera una participación de entre quinientos a seiscientos atletas.

La organización anima a los zamoranos a que acudan a la plaza de La Marina la tarde del sábado 22 de octubre, para disfrutar de la fiesta del atletismo en Zamora que deparará un altísimo nivel competitivo.