El Zamora recibe hoy a otro filial para seguir creciendo

Tras la reconfortante noticia de la primera victoria que llegó el domingo ante el Rayo Cantabria, el Zamora CF afrontará esta tarde (20.00 horas) el partido ante otro filial, un Valladolid Promesas con el que tenía que haber jugado en la primera jornada pero por razones de todos conocidas, ha tenido que aplazarse hasta hoy. Se trata de un rival con el que el Zamora compartió el descenso en la pasada campaña aunque ha renovado bastante su plantilla por lo que resulta difícil compararlo con el del pasado año pese a que el entrenador siga siendo el mismo.

La rotunda victoria 3-1 contra el Rayo Cantabria tras una brillante remontada en la segunda mitad ha dado muchos ánimos al equipo de Yago Iglesias y es de esperar que ellos sirva para seguir sumando de tres en tres y para que el equipo se sitúe ya definitivamente en la parte alta de la clasificación. Iglesias cuenta con todos sus hombres a excepción del lesionado Javi Duro y el sancionado Pana, y ha anunciado que introducirá variaciones respecto al partido del pasado domingo y pensando además en la serie de dos partidos por semana que ha iniciado y que le obligará a realizar rotaciones.

Iglesias explicó ayer en rueda de prensa que “tenemos ahora unas semanas “champions” de miércoles y domingo. En este caso nos toca ya el aplazado de la primera jornada y es verdad que ya lo teníamos bastante preparado de antes pero después de dos jornadas, el partido llega en un momento distinto porque el Valladolid ha evolucionado desde la pretemporada tanto en los jugadores que utiliza como en las variaciones que se han producido en el sistema de juego. Pero estamos preparados para jugar cada cuatro días y estamos deseando volver a competir y sumar tres puntos más”.

Iglesias reconoce que el Promesas presenta un perfil similar al del año pasado, de un filial más joven porque se han incorporado muchos juveniles, con jugadores que se conocen bien porque han jugado juntos en las últimas temporadas: “Un equipo al que le gusta jugar el balón, dinámico, con calidad como no puede ser de otra manera en un filial de Primera, y que viene de ganar en el último suspiro contra otro final y eso siempre le da un subidón al equipo”.

El técnico gallego señaló asimismo que tendrán que diseñar un plan especial para que sus jugadores afronten estas semanas con doble partido aunque recuerda que dispone de una plantilla en la que todos los puestos están doblados, “todos los jugadores vienen de ser titulares en sus antiguos equpos, incluso los sub 23 y responderán a las mil maravillas. Los jugadores confían en sus compañeros y entre todos vamos a sacar estas semanas adelante aunque habrá que jugar con la acumulación de minutos o con lo que haga el equipo rival”. Por otra parte, Iglesias reconoce que el último fichaje, Rueda, no se encuentra todavía a tope en cuanto a ritmo de juego pero no descarta que pueda debutar en cualquier momento: “Tanto a nivel personal como líder por la experiencia de los equipos en los que ha estado, nos va a dar un plus tanto dentro como fuera del campo. Pero viene de estar sin competir desde la temporada pasada y solo lleva una semana con nosotros. Poco a poco va entendiendo lo que le pedimos pero lo que más nos preocupa es querer meterlo demasiado pronto y nos haga tirar del freno de mano. Las lesiones en pretemporada son habituales porque vienes de la inactividad. Hay que escoger el partido ideal en el que a lo mejor no tenga que forzar demasiado, y en el Ruta, ante un filial, va a ser un partido exigente. Pero decidiremos mañana después del último entrenamiento matinal”.

Por su parte, Marc Caballé asegura que el equipo se encuentra en muy buenas condiciones pese a que en la primera parte sufriese demasiado la presión por el gol en contra: “Dio la sensación de que nos había pasado un camión por encima, pero nos hicimos fuertes en el descanso, fuimos capaces de reponernos y demostramos que no era un problema físico sino anímico porque veníamos con muchas ganas de ganar en casa. Recibes un gol de la manera que lo recibes, pero tenemos que tener mayor rapidez en recuperarnos. Luego se vio que físicamente estuvimos muy bien”.

Caballé se mostró muy contento de estar disfrutando de minutos con el Zamora porque “tenemos un juego que parte de tener el balón como yo me siendo a gusto aunque somos muchos compañeros que tenemos esa capacidad de hacerlo y lo está haciendo muy bien entre quien entre. Yo contento de que me den esa responsabilidad y a seguir intentando ganarme el puesto”.

El centrocampista del Zamora reconoce que es pronto todavía para alcanzar el nivel de juego de que es capaz: “En la jornada 2 no podemos dar todavía la mejor versión. Los jugadores que tenemos más edad somos más diesel y tardamos algo más en encontrar nuestro punto. La pretemporada ha sido larga y queda mucho por dar todavía”. “Esta plantilla es muy joven, te hace sentir mayor sin serlo. Es la primera temporada en la que me siento de los mayores pero da gusto de ver tantos jugadores con ganas de aprender y la verdad es que están en el sitio idóneo para crecer”.