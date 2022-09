Yago Iglesias, técnico del Zamora CF, señalaba al término del partido que su valoración del mismo era “positiva” pues el cuadro rojiblanco sumó “los tres puntos” y dejó atrás cualquier duda para, tras el descanso, “ganar en confianza y dar un paso adelante”.

El gallego no escondió que los suyos firmaron ayer un partido “con dos partes totalmente diferenciadas”. “Hubo un primer tiempo en el que el error infantil que cometemos le da alas a un Rayo Cantabria que, creo, vino aquí desde un primer momento a especular un poco y que logró un gol que les metió de lleno en el partido. A partir de ahí, nos hemos metido en un bucle del que no hemos podido salir, el equipo se ha quedado pensando en ese gol y hemos estado cortocircuitados. No fuimos capaces de generar peligro en toda la primera parte”, comentó Iglesias, añadiendo: “En el descanso, nos enfocamos en lo que habíamos visto para intentar cambiar ciertas cosas, especialmente la actitud y, desde el pitido del inicio del segundo tiempo hasta el del minuto 94, se pudo apreciar un Zamora CF totalmente distinto. Un equipo más incisivo y que busca la portería rival en todo momento. Sin especular y sin plegar velas para guardar el resultado, el Zamora CF que todos queremos ver”.

Iglesias señaló que el partido evidenció que la temporada va todavía “por la jornada dos” y que el Zamora CF tiene todavía camino por recorrer para alcanzar su máximo. “Esto es ensayo y error, como todo en la vida. Estamos todavía en periodo de ensamblaje y nos queda mucho por ganar y crecer tanto a nivel colectivo como individual a base de entrenamientos y partidos como evidencia el error de su gol, que es grosero pero propio de estas alturas de temporada”, aseguró, señalando que la segunda parte “marca el camino a seguir” en las próximas semanas.