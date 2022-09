Recoletas ofrece una buena impresión pese a las bajas

El nuevo Recoletas Zamora jugó su primer partido de la pretemporada en el Angel Nieto frente a un rival de LF2 que poco pudo hacer frente a las zamoranas que ya dominaban en el marcador al descanso con un rotundo 33-15. El marcador final (64-40) habla a las claras de la diferencia de nivel entre ambos equipos pese a que Ricardo Vasconcelos reservó por problemas físicos a María Barneda y a Isa Latorre tan sólo la puso en la cancha durante la segunda mitad del encuentro. A todo ello hay que sumar la lesión de tobillo que sufrió en el segundo cuarto Irene Lahuerta que ya no volvió a jugar por precaución. Conviene recordar que Vasconcelhos sigue sin contar con la brasileña Nany Carvalho aunque todo parece indicar que la jugadora se incorporará al equipo en el próximo fin de semana, sin tiempo para debutar en la Copa Castilla y León.

Pese a todos estos inconvenientes, el Recoletas Zamarat dejó un buen sabor de boca en el que era su primer partido ante su afición y se mostró como un equipo con vocación de velocidad tanto en el contragolpe como en la circulación del balón en ataque pese a que durante muchos minutos, y por las circunstancias descritas, tuvo que ocupar el puesto debase Adriana Knezevic, que dejó patente que tiene capacidad para actuar en el puesto que desee el entrenador.

Por lo demás, tanto Nneka Ezeigbo como Bitou Lo dominaron claramente el trabajo en la pintura, con más vocación atacante de la norteamericana, y una gran eficacia en el rebote de la balear. Ricardo Vasconcelhos optó también por dar minutos de juego a las canteranas que se lo agradecieron con desparpajo y acierto en sus acciones.

En cuanto al desarrollo del partido, no hubo historia porque ya desde los instantes iniciales, el Recoletas comenzó a adquirir ventajas que no pararon de crecer. El CB León acusaba su inferioridad física y poco pudo hacer para frenar a un rival con muchos más centímetros, aunque el tiro exterior no fue la faceta en la que destacaron especialmente las zamoranas.

FICHA TÉCNICA

Recoletas Zamora: Vicky Llorerente (8), A. Vendrell (13), Irene Lahuerta (9), Ornela Santana (5), Nneka Ezeigbo (14) -cinco inicial- A. Knecevic (2), Bintou Lo (4), A. Alfageme, C. Vicente (7), Isa Latorre (2).

Baloncesto León: C. Capellán (15), Laura González (6), María Díez (2), L. García, F. Niski (1) -cinco inicial- T. González (2), M. Fernández (8), N. González (2), S. Brandy, L. Rodríguez (4), V. Obasogie.

Árbitros: Saúl Pérez y Alberto Martín. Sin eliminadas.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Pabellón Municipal Ángel Nieto de Zamora ante unas 200 personas.

Tras este partido, el Recoletas comenzará a centrarse ya en la primera competición oficial de la temporada, la Copa Castilla yLeón que se disputará en Valladolid entre los equipos de Liga Endesa y Liga Challengue femeninos, y los de LEB Oro. La Copa se jugará en el Pabellón Polideportivo Pisuerga del 23 al 25 de septiembre.

Es la segunda vez que se hace coincidir ambas Copas en la misma sede y en las mismas fechas. Algo bastante complicado porque los calendarios y por ende el inicio de ambas competiciones no suelen coincidir. Se reproduce, por tanto, un formato que ya se utilizó hace 10 años con gran acogida por parte de aficionados y participantes.

Este singular formato permitirá a los aficionados disfrutar del mejor baloncesto masculino y femenino de la región.

Se han fijado precios muy accesibles para facilitar la asistencia de público. La entrada, que da derecho a presenciar los dos partidos que se disputen ese día, costará 8 euros€ y el abono, que da derecho a presencia los 6 partidos, tendrá un precio de 15.

Los menores de 14 años podrán acceder al pabellón de forma gratuita si bien deberán recoger previamente entrada en taquilla, para controlar el aforo. Todos los partidos serán retransmitidos en directo, en streaming, por Canal FEB.

El desarrollo de la Copa Castilla y León femenina será el siguiente:

-Viernes, 23 de septiembre

19:00 h. Recoletas Zamora-Perfumerías Avenida

-Sábado, 24 de septiembre

17:00 h. Embutidos Pajariel Bembibre-Recoletas Zamora

-Domingo, 25 de septiembre

17:00 h. Perfumerías Avenida-Embutidos Pajariel Bembibre

Copa Extremadura

El Alter Enersun Al-Qazeres, rival del Recoletas en la Liga Challenge, se proclamó campeón de la Copa de Extremadura Femenina al vencer al Hierros Díaz Miralvalle por 64-39 en el partido disputado en el pabellón Municipal de Navalmoral de la Mata. En el resultado final y el juego durante el partido se plasmaron las diferencias naturales entre dos plantillas de distinta categoría y aún en pretemporada.

El buen arranque de Al-Qázeres en el primer cuarto gracias a su superioridad en el rebote le permitió acumular muchas oportunidades para tomar una ventaja en torno a los quince puntos. Las placentinas fueron mejorando progresivamente tras un mal inicio y pudieron evitar el despegue de sus rivales antes del descanso (18-36).

En la segunda parte el equipo cacereño sumó a su dominio en la pintura buenos porcentajes también fuera de ella, lo que provocó que la diferencia siguiera en aumento hasta el final del tercer periodo. Pese a ello, Miralvalle no bajó los brazos y continuó compitiendo, y consiguió así su mejor actuación en el último periodo, que ganó de forma parcial, y reduciendo la diferencia del marcador final a un 39-64.