Resumen y resultado del Bisontes Castellón - Caja Rural Atlético Benavente: Debut con derrota clara

El Caja Rural Atlético Benavente arrancó la competición en Segunda División con una clara derrota en la pista del Bisontes de Castellón, equipo que se impuso por 6-2 en un partido en el que los locales fueron muy superiores al cuadro benaventano, generando más ocasiones de gol y gozando de una eficacia que dejó fuera de juego a los de Chema Sánchez.

Como era de esperar, por el hecho de jugar en casa, el Bisontes de Castellón trató de llevar la iniciativa desde el primer segundo de juego. Eso sí, el Caja Rural Atlético Benavente no iba a ofrecer facilidad alguna para ello aunque no pudiera evitar encajar un gol en los primeros compases.

Apenas había pasado algo más de un minuto de juego cuando la defensa blanquiazul rechazó el esférico con acierto en una jugada de peligro pero quedó desguarnecida de cara a una segunda acción. El cuero llegó a pies de Ferreyra, el portero, y nadie salió a la presión ni interceptó su pase hacia Eric Castillo que, con un puntapié desde el costado izquierdo local, fusiló a Dani Simón para hacer el 1-0.

Con el marcador en contra, el equipo de Chema Sánchez no se descompuso. De hecho, durante los siguientes compases tuvo sus mejores minutos de juego. Charlie gozó de una buena ocasión individual, mientras que Josema y Colorado crearon una buena acción por la izquierda cuyo pase final no encontró rematador... oportunidades para poner un empate que no llegó por falta de fluidez ofensiva en los benaventanos.

Aprovechando esa ausencia de pólvora y que su presión resultaba efectiva, Bisontes de Castellón aplacó la revolución visitante y tomó los mandos del choque. Un duelo no muy vistoso, con pocas opciones para alterar el marcador, pero en el que los locales ponían el "picante" con sus llegadas. Acciones cuya constancia en el tiempo obtuvo el premio del 2-0 en una jugada individual de Beto con chut final raso y ajustado al palo.

El Caja Rural Benavente, que gozó de un libre indirecto para recortar distancias a segundos de encarar el vestuario, tenía mucho trabajo que hacer tras el descanso.

Obligado a arriesgar, el equipo benaventano tomó más protagonismo con el balón en la segunda mitad. Intentó buscarle las cosquillas a su rival y durante buena parte del inicio tuvo opciones de volver al partido. Al menos hasta el minuto ocho del segundo tiempo, en el que llegó la sentencia al envite.

El Bisontes de Castellón, confiado en matar el partido a la contra, incrementó su renta con dos goles consecutivos a falta de doce minutos para el final. Ambos al contragolpe. El primero con una acción por banda derecha que acabó en un tiro casi sin ángulo de Gambín que superó a Dani Simón; el segundo, en un robo en el centro del campo que permitió un remate a placer en una jugada con dos hombres frente al meta blanquiazul que rubricó Tinín.

Con el 4-0 llegó el obligado tiempo muerto de Chema Sánchez, receso necesario para tratar de empujar a los suyos en busca de un gol con el que seguir soñando. Un tanto que llegó ya con el Caja Rural Atlético Benavente apostando por el juego de cinco y que firmó Brian con una excelente jugada colectiva que cerró en el segundo palo.

El tanto hizo creer por unos minutos a los benaventanos en una remontada, pero la alegría duró poco. Tras varios errores en el circulación de balón, el Bisontes de Castellón sacó una falta que dio paso al 5-1. Un gol que hizo bajar los brazos a los visitantes, que acabarían encajando un nuevo tanto antes del final, al que se llegó con un auténtico golazo de Novoa para cerrar la cuenta del debut blanquiazul. Un estreno que se acabó saldando con una dura derrota por 6-2.