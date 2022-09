El Grupo Municipal del Partido Popular ha acusado al Ayuntamiento de “machacar y ahogar” a los clubes de la capital. Los populares aseguran que el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, ha impuesto a todas las entidades deportivas que usan el pabellón Ángel Nieto la obligatoriedad de que en los leds publicitarios aparezca el 50% del tiempo de los partidos el logotipo del Consistorio.

Esta medida, afirman desde el PP, conllevará que otros patrocinadores, colaboradores o pequeños comerciantes y empresas de la ciudad apenas tengan visibilidad en los luminarios lo que, en muchas ocasiones, era la única contraprestación publicitaria que los clubes podían ofrecer.

Desde el grupo Municipal del PP han pedido al edil responsable que reflexione esa medida y no la ponga en práctica. “Los clubes deportivos son asociaciones sin ánimo de lucro, que hacen una labor social impagable en la ciudad, muchos de ellos tienen cientos de niños y jóvenes en sus canteras, y lo que el Ayuntamiento no puede hacer es seguir ahogando sus maltrechas economías de subsistencia para vanagloria y publicidad vacía del Ayuntamiento y de su concejal, que ha de recordar que el Ayuntamiento no es suyo, ni el equipo de gobierno, sino de todos los zamoranos, incluidos los miles de socios de los distintos clubes deportivos y los miles de niños que juegan en ellos”.

La respuesta de Manuel Alesander

No ha tardado en contestar a estas acusaciones Manuel Alesander Alonso, que asegura a este periódico que “se trata de una medida que únicamente está pensada para el partido de baloncesto de este miércoles, que es el Trofeo Diputación de Zamora y se celebra en una instalación municipal”.