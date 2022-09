Al término del encuentro, y con la derrota recién encajada, Yago Iglesias, entrenador del Zamora CF, apuntaba que “sabíamos que veníamos a un campo complicado en cuanto a dimensiones y superficie. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ganar el partido”, y se lamentaba de que “en el único desajuste de todo el partido, viene el gol del Laredo”.

“La segunda parte empezamos enchufados pero la expulsión de Pana nos penaliza”, pero con todo eso, recordó, “con uno menos hemos somos capaces de meter al Laredo en su área, jugar por dentro y por fuera, pero es complicado”.

A pesar del resultado y de irse “fastidiados”, Iglesias aseguró que están “contentos con la imagen del equipo”. En este sentido, dejó claro que “jugando así y a este nivel, pocos puntos se nos vana escapar”.

No obstante, y más allá del marcador, admitió que “lo que más nos fastidia a todos es la lesión de Javi Barrio que parece seria y para nosotros es un jugador muy importante”. Aunque no quiso adelantar nada en cuanto a un diagnóstico, comentó que la lesión “pinta mal, pero vamos a esperar”, y es que las sensaciones no son nada positivas respecto al defensa central.

Sí habló de la expulsión de Pana, y adelantó que durante la Liga se van a enfrentar a diferentes escenarios y “vamos a tener que aprender de ellos”. “Somos 21 futbolistas nuevos, que estamos en construcción, nos tenemos que acoplar y quedan muchas jornadas por delante. Estas cosas son para anotar y trabajar durante la semana. Él cuando lo expulsan se da cuenta que se ha equivocado y los compañeros se lo han hecho saber y esta semana incidiremos en ello”.

Por último, preguntado por los tres cambios realizados en el minuto 60 para dar frescura y pólvora a los suyos, lamentó que faltara ese gol pque sí buscaron hasta el último momento, pero insistió en su mensaje de que está contento con los suyos. “Queríamos haber ganado pero en esta línea vamos a conseguir muchas victorias”. Para acabar, puso de manifiesto que “ninguna Liga es fácil. Sabemos la exigencia que tiene y no es una liga tan homogénea como la de la temporada pasada y nos tenemos que adaptar y seguir creciendo”.