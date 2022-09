El CB Zamora Enamora ha anunciado este viernes la incorporación del joven base Toni Naspler, perteneciente al Baxi Manresa de ACB, dónde se formó en categorías inferiores y fue cedido en su primer año senior al Zentro Basket Madrid de LEB Plata.

El prometedor base, que con una gran experiencia a pesar de su corta juventud, debutó la temporada pasada en ACB de la mano del Baxi Manresa, en la victoria frente al UCAM Murcia, disputando un total de cinco encuentros en la categoría reina del baloncesto Español. Naspler cuenta también con una gran experiencia internacional en categorías inferiores, habiendo formado parte de la selección nacional, siendo habitual en categorías Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17.

El Zamora Enamora continúa añadiendo efectivos a su plantilla antes del inicio de la pretemporada, que contará con varios encuentros amistosos de alto nivel entre los que destacan la visita del UECM Real Valladolid Baloncesto (LEB Oro) a mediados de septiembre al Angel Nieto o la salida de los zamoranos a la pista del Hereda San Pablo Burgos el día 28 de septiembre. Todo ello como antesala de la tradicional Copa Castilla y León que se disputará el viernes 30 y el domingo 2 de octubre en el Angel Nieto, torneos para los que ya se pueden adquirir entradas en la sede del Club en los horarios marcados en sus redes sociales. Los interesados pueden encontrar toda la información en la página web del club (www.cbzamora.com), en el apartado de calendario y eventos.

A día de hoy, la plantilla del Zamora Enamora está formada por el propio Toni Naspler, Josh Greene, Jacob Round, Souley Traoré, Erikas Kalinicenko, Pablo Marín, Morgan Stilma y Erik Persson. Estarán a prueba durante la pretemporada Alvaras Kalinicenko y Lucas Sigismonti y ayudan algunos jugadores de las categorias inferiores del CB Zamora.

La intención del Club es conseguir cerrar cuanto antes al menos a tres jugadores más, y para ello está moviéndose en un mercado más complicado que nunca.

Por otro lado, los equipos de formación del club zamorano ya están en funcionamiento. Un CB Zamora que contará esta temporada con siete equipos autonómicos, entre ellos un equipo Infantil Femenino como gran novedad del club. Por otro lado, las inscripciones de su proyecto más numeroso, la Escuela de Baloncesto CB Zamora no para de crecer. Los interesados pueden encontrar toda la información, precios y inscripciones en la página web y redes sociales.