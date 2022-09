El BM Zamora incrementa su presupuesto

La asamblea general del BM Zamora aprobó en la tarde de ayer el incremento de su presupuesto para la temporada que comienza en un 36%, con una cantidad de 375.000 euros. Este incremento será posible gracias a la subida tanto de las subvenciones institucionales como de las aportaciones de socios y jugadores de la cantera. El presidente Iñaki Gómez realizó el balance de la pasada temporada en la que accedió a su puesto en el mes de enero. “Este es uno de los días más importantes del año para nosotros porque queremos ser transparentes con la sociedad. Gómez explicó que el presupuesto de 275.000 euros de la pasada temporada se vio incrementado hasta poco más de 300.000 debido a las lesiones de jugadores y los cambios sobrevenidos, se disparó el presupuesto pero seguimos teniendo dinero para empezar cada temporada”.

El presidente recordó la organizació del homenaje a José Antonio Quintana, acto muy emotivo en el que estuvimos acompañados por las autoridades y por el presidente del CSD, “una visita de relevancia para un acto relevante”. Fue un homenaje en un día que “quedará en nuestra memoria y más que merecido”. También destacó el homenaje a Luis Javier González Escribano, “siempre volcado con el club” al que le deseó una pronta recuperación de su enfermedad.

El BM Zamora tuvo el año pasado 537 jugadores y jugadoras, 357 de edad escolar y 180 federados: “una masa importante para que puedan salir nuevos jugadores que sigan teniendo la oportunidad de jugar en los primeros equipos del club” un éxito al que contribuyó decisivamente la incorporación de Octavio Magadán a la estructura del club. “Después de dos años de pandemia es una gran satisfacción volver a ver este montón de chicos y chicas”, dijo. Destacó además el presidente las escuelas creadas en Morales, Moraleja y Tábara, en las que se implicaron ayuntamientos y colegios,. Y queremos seguir llevando el balonmano a otras localidades porque siempre la respuesta es muy positiva”. Iñaki Gómez destacó además los grandes partidos vividos en la pasada campaña para lograr la permanencia: “Somos conscientes de que ascender es muy complicado, y descender es fácil y más este año que de 18, bajan cinco. Pero lo más importante es que volvimos a ver el Angel Nieto apoyando a los jugadores”.

Iñaki Gómez agradeció ante el diputado de Deportes, Jesús Marías Prada, el apoyo de la Diputación al deporte en general y en especial al club pistacho y aseguró que. “me duele que se nos haga de menos en las subvenciones competitivas del Ayuntamiento, porque donde juega más gente de Zamora es en nuestro primer equipo, y no es de recibo que en las tablas de valoración, eqipos sin zamoranos tengan la máxima valoración. Se lo he transmitido al Ayuntamiento porque cuesta mucho trabajo apostar por la gente de casa y es injusto que no se valore”, añadió.