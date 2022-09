Zamora CF - Cultural Leonesa: Los rojiblancos quieren más Copa RFEF

El Zamora CF estará en la fase nacional de la Copa Federación tras eliminar, con goles de Pana y Juan Silva, a la Cultural Leonesa, equipo de Primera RFEF que se vio superado por unos rojiblancos que ahora esperan nuevo rival.

Estrenando su nueva equipación, el equipo de Yago Iglesias afrontaba su primera final de la temporada 22-23. No era tarea fácil pero sí el paso indispensable para alcanzar la fase nacional de este campeonato y continuar el camino previo a la Copa del Rey, ambicioso objetivo de los zamoranos para este curso, además del ascenso a Primera RFEF.

Para este compromiso, el técnico gallego apostó por un equipo integrado por Iricibar, Silva, Luismi Luengo, Pereiro, Sancho, Nahuel, Juanan, Caballé, Dani Hernández, Pau Miguélez y Pana, titulares ante a una Leonesa que llegada a este duelo con la vitola de favorita, aunque no lo iba a tener nada fácil, tal y como quedó demostrado.

La Cultural no tardó en mostrar credenciales y sumar metros sobre el césped ante un Zamora CF al que le costó algo más de lo previsto entonarse, pero cuando lo hicieron, no hubo quien los frenara. Los visitantes controlaban el centro del campo y pisaban con demasiada facilidad área zamorana en los compases iniciales, hasta que cumplido el primer cuarto de hora Néstor probó por primera vez a Iricibar. Fue un aviso a navegantes, el primer disparo entre los tres palos, que hizo despertar al Zamora CF y es que la respuesta la dio Pana que sorprendió a Ballesté con un gran disparo desde la izquierda que fue directo al fondo de la red.

Fue efectividad 100% de los de Yago Iglesias que, además de ponerse por delante, por fin empezaron a mostrar su identidad sobre el terreno de juego y fueron en busca del segundo.

La Leonesa trataba de sobreponerse al mazazo recibido pero el Zamora CF ya estaba lanzado. Pana pudo repetir como goleador, pero falló solo y con el meta rival prácticamente superado, y después fue Sancho, con un buen golpeo, el que tuvo la oportunidad de un tanto que se fue fuera por centímetros.

Hacía falta el segundo que diera algo más de tranquilidad a los locales, pero se llegaba a la recta final del primer tiempo con la Leonesa ya rehecha y que rozó el empate, con una buena falta que terminó con un disparo desviado de Claudio. Fueron diez minutos finales intensos y de intercambio de golpes en los que los locales, aunque no ampliaron renta, pudieron aguantar las embestidas en una primera parte en la que fueron de menos a más una vez que Juanan y Caballé se hicieron dueños de la medular.

SIN CAMBIOS ENTRE LOS PROTAGONISTAS

Sin cambios entre los protagonistas se reinició la final y con una Cultural que estaba obligada a dar un paso al frente, pero los rojiblancos sabían de la necesidad de “matar” el partido. Néstor probó a Iricibar y Pana volvió a hacer lo propio con Ballesté. De nuevo, un partido de ida y vuelta, y de mucho desgaste. Los visitantes intentaban poner una marcha más, obligando a la defensa zamorana a ponerse el mono de trabajo, aguantar chaparrón y buscar la sentencia a la contra.

Era complicado aguantar el ritmo y las fuerzas fueron decayendo, invitando a los primeros cambios. Tres golpe hizo Yago dando entrada a Altube, Ander y Manu Viana para dar más frescura a los suyos pasada ya la hora de partido.

También Docampo movió ficha pero el Zamora CF tenía mucho que decir y tras un rechace del meta, Juan Silva se topaba con el balón y ponía el 2-0.

Se llegaba a la recta final con la final más que encaminada, pero la Leonesa, sin nada que perder a esas alturas, tenía que quemar sus naves y fue a por todas viéndose recompensada por un riguroso penalti que Solís envió al palo.

De ahí al final, con cuatro minutos de añadido, el Zamora CF trató de marcar los tiempos para, merecidamente, celebrar su importante victoria, antes de empezar la liga ya, por fin, este domingo en Laredo.