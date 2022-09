El conjunto Extremadura-Ecopilas se ha despedido en Cazorla de una de las competiciones que más alegrías le ha dado a lo largo de su existencia, la Copa de España XCM, donde de nuevo ha logrado un nuevo título en sub23 y dos podios en élite, y con sabor benaventano.

En categoría élite, Álvaro Lobato partía en tercera posición de la general y con opciones de “pescar en río revuelto” pero el tercer puesto logrado en la última carrera por el de Benavente en Cazorla no le bastaron y no pudo recortar los puntos suficientes como para desbancar del primer puesto al nuevo vencedor de la Copa, sin embargo este bronce jienense le ha valido para hacerse con el subcampeonato.

“He ido todo el día en cabeza, me encontraba muy muy bien pero he tenido una salida de cadena que me ha separado del grupo de cabeza en un momento inoportuno. Me he pegado un calentón importante para volver a coger a la cabeza de carrera y lo conseguí. Pero a falta de 5 kms, en el último ataque no he podido aguantar y lo he pagado, pero contento con el tercer puesto, muy cerca del triunfo y quizás del premio gordo, pero contento con mi papel en la Copa”, comenta el ciclista de Benavente.